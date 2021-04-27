Пынеходы на аукцион
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 27.04.2021, 13:57
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А что же «мальчик» растерялся?
Карточку с автографом Леброна Джеймса продали за рекордные $5,2 млн. Кроссовки Канье Уэста тоже продали за рекордные деньги – $1,8 млн.
А что же наш «мальчик» растерялся? Куда смотрят пропагандисты? Почему рекорд не у нас?
Отчего бы Путину не развязать шнурки, не снять свои знаменитые «пынеходы» и не пустить их под аукционный молоток? Только давайте без обмана – пришел, на людях расшнуровался и сел в носках в первый ряд следить за торгами. А то сунут подделку.
Желающие купить, наверняка, найдутся. Вон – Трамп, например. Кадыров может поторговаться. Осторожный Усманов пришлет заявку.
А полученные от продажи «пынеходов» миллионы, Путин может направить на покупку для страны танка «Армата». Обстановка в мире напряженная. Лишний танк не помешает.
Telegram-канал «СерпомПо»