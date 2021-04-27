Пынеходы на аукцион Telegram-канал «СерпомПо»

27.04.2021, 13:57

4,626

А что же «мальчик» растерялся?

Карточку с автографом Леброна Джеймса продали за рекордные $5,2 млн. Кроссовки Канье Уэста тоже продали за рекордные деньги – $1,8 млн.

А что же наш «мальчик» растерялся? Куда смотрят пропагандисты? Почему рекорд не у нас?

Отчего бы Путину не развязать шнурки, не снять свои знаменитые «пынеходы» и не пустить их под аукционный молоток? Только давайте без обмана – пришел, на людях расшнуровался и сел в носках в первый ряд следить за торгами. А то сунут подделку.

Желающие купить, наверняка, найдутся. Вон – Трамп, например. Кадыров может поторговаться. Осторожный Усманов пришлет заявку.

А полученные от продажи «пынеходов» миллионы, Путин может направить на покупку для страны танка «Армата». Обстановка в мире напряженная. Лишний танк не помешает.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».