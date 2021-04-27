Ученые предупредили о важных последствиях из-за неограниченного потребления ресурсов Земли 7 27.04.2021, 14:08

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Люди должны использовать не более половины ресурсных возможностей планеты.

В течение последних десятилетий Земля страдает от катастрофической тенденции — люди во всем мире потребляют гораздо больше природных ресурсов, чем наша планета способна восстановить. Такая закономерность обрекает мировую общественность на экологическую бедность в будущем, пишет nv.ua.

Когда исследователи попытались подсчитать дефицит природных ресурсов состоянием на 2017 год, они обнаружили, что население планеты, насчитывающее более 7,5 миллиарда человек, израсходовало 173% общей биоемкости мира.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Nature Sustainability, это серьезное превышение, и в последние десятилетия ситуация стала намного хуже. К примеру, в 1980 году человечество использовало только 119% мировой биоемкости.

Такой значительный всплеск спроса был вызван повышением уровня жизни в более развитых странах.

Сегодня почти три четверти всех людей живут в странах с доходами ниже среднего и нехваткой природных ресурсов. Это означает, что они просто не в состоянии конкурировать.

Ученые подчеркивают, если мир действительно серьезно относится к искоренению бедности, то нельзя продолжать игнорировать такой ограничивающий фактор, как ресурсы Земли.

Разделив страны мира на четыре категории, исходя из их валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения и местного экологического дефицита, исследователи продемонстрировали неустойчивый сдвиг в спросе человечества на ресурсы.

Если мировая общественность не будет стремиться к повышению безопасности ресурсов за счет изменения моделей потребления, авторы утверждают, что природный капитал Земли не сможет восстановиться и надежда на более равноправное будущее исчезнет.

Ученые считают, что мы должны использовать не более половины ресурсных возможностей нашей планеты, но если бы все в мире жили, как люди в странах с высокими доходами и с низким уровнем ресурсов, к примеру как Швейцария, потребовалось бы втрое больше всех запасов Земли, чтобы удовлетворить мировой спрос.

Более того, поскольку страны с высоким уровнем экономики потребляют гораздо больше ресурсов, чем необходимо для жизни, у них есть значительное преимущество для маневра перед лицом будущей катастрофы.

Ученые также подчеркивают, насколько неравномерно ресурсный кризис влияет на отдельные группы людей.

Например, во время экономического спада потеря этих резервов не столь катастрофична для Испании, как для Нигерии или Кении, где такая ситуация может подорвать продовольственную и энергетическую безопасность для многих людей, подвергая их жизнь риску.

«Эта статья усиливает довод о том, что безопасность биологических ресурсов является гораздо более влиятельным фактором, способствующим устойчивому успеху, чем предполагают большинство теорий и практик экономического развития», — заключают авторы.

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