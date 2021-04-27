Спецслужбы США рассекретят больше информации о России и Китае 1 27.04.2021, 14:34

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Запрос направили девять из одиннадцати ключевых генералов Пентагона.

Руководители девяти из одиннадцати командований вооруженных сил США в 2020 году попросили рассекретить информацию о подрывных действиях России и Китая, чтобы бороться с пагубным поведением. Об этом сообщили источники Politico. Разведслужбы рассматривают такую возможность.

По мнению генералов, конкуренция с Россией и Китаем в информационной войне сдерживается строгими правилами о секретности документов. Они считают, что, выставляя их на всеобщее обозрение можно получить поддержку союзников. Например, генералы предлагают американской разведке публиковать спутниковые снимки. Собеседники Politico сообщают, что письмо генералов вызвало огромную шумиху в Пентагоне.

Ранее Федеральное бюро расследований, Министерство внутренней безопасности США и подведомственное ему Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) выступили с заявлением о причастности Службы внешней разведки России ко взлому американских правительственных сетей.

В 2021 году США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и в массовой кибератаке. 15 апреля были введены российские санкции. Они коснулись российского госдолга, 16 организаций, 16 физических лиц. Также США выслали десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

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