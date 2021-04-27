В Беларусь идет тепло

В Беларусь идет тепло4
- 27.04.2021, 14:36
- 9,462
Какой будет погода в ближайшие три дня?
Уже на этой неделе в Беларуси существенно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета, сообщают naviny.online.
Синоптики предполагают, что в ближайшие дни температура воздуха в стране будет колебаться:
28 апреля
ночью -4..+2°С;
днем +7..+13°С (на юго-западе до +15°С).
29 апреля
ночью -2..+5°С;
днем +10..+17°С (на юго-западе до +19°С).
30 апреля
ночью +5..+10°С;
днем от +9°С (на севере) до +19°С (на юго-востоке).