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В Беларусь идет тепло

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  • 27.04.2021, 14:36
  • 9,462
В Беларусь идет тепло

Какой будет погода в ближайшие три дня?

Уже на этой неделе в Беларуси существенно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета, сообщают naviny.online.

Синоптики предполагают, что в ближайшие дни температура воздуха в стране будет колебаться:

28 апреля

ночью -4..+2°С;

днем +7..+13°С (на юго-западе до +15°С).

29 апреля

ночью -2..+5°С;

днем +10..+17°С (на юго-западе до +19°С).

30 апреля

ночью +5..+10°С;

днем от +9°С (на севере) до +19°С (на юго-востоке).

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