Машина с российскими военными подорвалась на мине в Нагорном Карабахе 27.04.2021, 14:45

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иллюстрационное фото ТАСС

Военнослужащие госпитализированы.

Автомобиль российских миротворцев в Нагорном Карабахе подорвался на противотанковой мине, двое военнослужащих попали в больницу. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД непризнанной республики Унан Тадевосян, чьи слова приводит РБК.

«Инцидент произошел три дня тому назад. Два миротворца получили ранения», — сказал Тадевосян. По его словам, жизнь российских военных вне опасности, они госпитализированы.

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