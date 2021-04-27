Машина с российскими военными подорвалась на мине в Нагорном Карабахе
- 27.04.2021, 14:45
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Военнослужащие госпитализированы.
Автомобиль российских миротворцев в Нагорном Карабахе подорвался на противотанковой мине, двое военнослужащих попали в больницу. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД непризнанной республики Унан Тадевосян, чьи слова приводит РБК.
«Инцидент произошел три дня тому назад. Два миротворца получили ранения», — сказал Тадевосян. По его словам, жизнь российских военных вне опасности, они госпитализированы.