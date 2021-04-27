Медики назвали самые полезные продукты для ежедневного рациона 27.04.2021, 15:06

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Ученые давно доказали, что здоровье и самочувствие человека зависят от его рациона питания.

Стало известно, какие продукты нужно есть каждый день. Об этом сообщает сайт «Голос».

Грибы

Главная польза грибов заключается в том, что они содержат селен, который является мощным антиоксидантом. Кроме того, они низкокалорийны, поэтому снижают риск развития ожирения. Также грибы улучшают иммунитет и пищеварение, повышают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

Авокадо

Авокадо является отличным источником клетчатки, витамина К и калия. Он улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшает воспаление и снижает уровень содержания жира в крови.

Ягоды

Ягоды, такие как малина и черника, богаты антиоксидантами и другими питательными веществами, а также имеют низкий гликемический индекс. Помимо этого, в ягодах содержится большое количество антиоксидантов, которые снижают окислительный стресс и уровень холестерина, замедляют старение.

Орехи

Орехи богаты белком и полезными жирами, которые необходимы для здоровья. Например, грецкие орехи являются отличным источником омега-3. Миндаль, в свою очередь, содержит большое количество мононенасыщенных жиров, которые снижают риск сердечных заболеваний.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи богаты различными фитонутриентами, которые борются с воспалением, а также обладают клеточно-модулирующими свойствами. Это означает, что они снижают риск развития рака.

Также в список полезных продуктов на каждый день попали:

чечевица;

листовые зеленые овощи;

травы и специи (гвоздика, куркума, орегано, имбирь);

цельнозерновые продукты;

квашеная капуста;

зеленый чай.

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