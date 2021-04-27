«Сафари на Таракана открыто»2
- 27.04.2021, 15:29
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Партизаны Минского района вышли на протестную акцию.
Жители Минского района вышли на протестную акцию с национальными флагами и плакатом «Остановить правовой Чернобыль», сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Нелегитимный режим открыл охоту на белорусов. Репрессирует, пытает, насилует и убивает людей.
Но правосудие обязательно будет восстановлено!
Сафари на алчного до власти Таракана открыто! На диване не сиди, здесь все средства хороши!
Жыве Беларусь», – заявили участники акции.