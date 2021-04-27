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«Сафари на Таракана открыто»

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  • 27.04.2021, 15:29
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«Сафари на Таракана открыто»

Партизаны Минского района вышли на протестную акцию.

Жители Минского района вышли на протестную акцию с национальными флагами и плакатом «Остановить правовой Чернобыль», сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Нелегитимный режим открыл охоту на белорусов. Репрессирует, пытает, насилует и убивает людей.

Но правосудие обязательно будет восстановлено!

Сафари на алчного до власти Таракана открыто! На диване не сиди, здесь все средства хороши!

Жыве Беларусь», – заявили участники акции.

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