Британия отправляет в поход крупнейшую в истории группу кораблей 27.04.2021, 15:42

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Фото: gov.uk

Это будет первая миссия такого глобального масштаба для авианосной ударной группы 5-го поколения.

Крупнейшая в истории Королевских ВМС Великобритании авианосная ударная группа отправляется в поход в Индо-Тихоокеанский регион для обеспечения глобальной безопасности. Об этом накануне сообщило британское министерство обороны, пишет сайт korrespondent.net.

В течение 28 недель корабли, подводные лодки и суда обеспечения во главе с новейшим авианосцем Королева Елизавета пройдут 26 тысяч морских миль, посетят порты более 40 стран и примут участие в более чем 70 международных учениях и операциях.

Указано, что это будет первая миссия такого глобального масштаба авианосной ударной группы 5-го поколения (CSG21) британских ВМС. Она будет взаимодействовать с силами ВМС союзников по НАТО – США и Нидерландов.

«CSG21 примет участие в учениях НАТО, в частности в Steadfast Defender, а также в операциях по обеспечению безопасности в Черном море», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в мае Британия направит два военных корабля в Черное море с целью поддержать Украину. Соответствующее решение британские власти приняли после того, как США отменили отправку в регион двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности.

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