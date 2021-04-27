«Мы призываем мировое сообщество к решительны действиям в поддержку белорусского народа» 27.04.2021, 15:57

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35 лет — это хорошая дата для того, чтобы освежить память.

Оргкомитета Чернобыльского Шляха опубликовал заявление к 35-летию Чернобыльской радиационной катастрофы. Сайт Charter97.org публикует его текст.

— Со дня одной из наиболее масштабных радиационных катастроф прошло 35 лет, однако не многое изменилось.

Радионуклиды цезия и стронция распались наполовину, но загрязненные территории, и выращиваемые на них продукты будут представлять опасность на протяжении последующих 250 лет. Токсичный плутоний-241 распался, но его продукт, америций-241 остается опасным на протяжении десятков тысяч лет, период полураспада других изотопов плутония измеряется сотнями тысяч лет. Трансурановые чернобыльские элементы мигрируют по пищевым цепочкам и аккумулируются в живых организмах. Период полураспада йода-129, подвергающего риску здоровье щитовидной железы, составляет 16 миллионов лет!

Немногое меняется, и в худшую сторону. Утратившая свою легитимность власть говорит о последствиях Чернобыля только в контексте их якобы преодоления. Они почти забыты, закон «О социальной защите граждан Республики Беларусь, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС» 1991 года, обеспечивающий лучшую защиту, отменен, и все больше и больше загрязненных земель вводится в сельскохозяйственный оборот.

Каждый год пожары в зоне отчуждения напоминают о Чернобыле перенося радионуклиды на большие расстояния, однако люди все более беспечно относятся к этому.

Но память о жертвах Чернобыля, о тех, кто лишился здоровья, важна для безопасности нынешнего и будущих поколений. Это культурный код, который должен быть на тысячелетия вмонтирован в общественную память.

Но утратившее связь с реальностью руководство Беларуси стремится стереть ее, в том числе вводя в эксплуатацию новую, ненужную белорусам АЭС под Островцом. Время как будто бы повернулось вспять, и чернобыльская практика авралов, нарушений регламентов, опасных экспериментов и замалчивания повторяется заново в регионе, не затронутом Чернобылем, на БелАЭС под Островцом.

Первый энергоблок БелАЭС начали строить и запускать без лицензии, этот объект «легализовывают» по факту, «обнуляя» нарушения и происшествия при строительстве, в том числе, с гибелью людей. Готовятся общественные обсуждения выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, однако белорусам не предоставляют доступа к ключевым документам о безопасности этой электростанции и не дают реальных возможностей повлиять на принятие решений.

БелАЭС как потенциальная российская атомная бомба на нашей земле начинает работать в отсутствие плана обращения с отходами, как и в отсутствие понимания того, для чего нужна дополнительная электроэнергия.

Накануне чернобыльской даты неизвестные взломали сайт Островецкой АЭС, разместив от имени работников электростанции информацию об опасности этого объекта. Сам факт взлома демонстрирует незащищенность этой станции, не говоря об упомянутых фактах многочисленных нарушений и происшествий, подтверждаемых из других источников.

Белорусы лишены возможности высказывания, им не позволено говорить о проблемах Чернобыля и Островецкой АЭС даже на мирном митинге или шествии. Белорусов репрессируют, бросают в тюрьмы и подвергают издевательствам даже в отсутствие причины или повода. Рыгор Костусев, лидер БНФ, один из организаторов Чернобыльского шляха этого года в Минске, запрещенного властями, брошен в СИЗО КГБ по надуманному обвинению сразу же после подачи заявки на проведение этой ежегодной акции памяти. Павел Северинец, который каждый год активно участвовал в организации Чернобыльского Шляха, более 9 месяцев безосновательно удерживается в заключении. Но, несмотря на репрессии, белорусы проводят сегодня Чернобыльские шествия и митинги в других странах и других городах.

35 лет – это хорошая дата для того, чтобы освежить память. И это хорошая дата для проявления солидарности с народом, переживающим экологический и политический геноцид. Это еще и повод для решительного действия, направленного в защиту жизни на белорусской земле, защиту свободы, демократии и устойчивости, защиту от радиационного риска.

Сегодня мы призываем мировое сообщество к таким действиям в поддержку белорусского народа, в защиту жертв репрессий и экологического геноцида.

Жыве Беларусь!

26.04.2021 г.

г. Минск

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