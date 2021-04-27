Тихановская встретилась с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом
- 27.04.2021, 16:17
Встреча прошла в Вене.
Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Австрии. Сегодня она встретилась с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Во время встречи, как сообщает ее Telegram-канал, они обсудили:
– обсудили эскалацию репрессий и раскол в элитах Беларуси, ситуацию с политзаключенными. Светлана Тихановская рассказала о том, что в годовщину Чернобыльской трагедии силовики не давали зажечь лампады у храмов в память о жертвах катастрофы;
– обсудили поддержку Австрией призыва Тихановской к мирному урегулированию кризиса в Беларуси через переговоры, которые приведут к свободным президентским выборам в этом году. Австрия вместе с ОБСЕ готова искать пути помощи в организации диалога с режимом;
– говорили о важности сохранения суверенитета и независимости Беларуси, об укреплении национальной идентичности и устойчивости белорусского общества;
– подняли вопрос о ситуации с COVID в Беларуси и попытках режима скрыть реальную статистику по заболеванию.