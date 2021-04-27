Ученые выяснили происхождение найденного в Ботсване метеорита 1 27.04.2021, 16:30

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Фото: SETI Institute

В 2018 за падением метеорита специалисты следили 8 часов.

Полутораметровый астероид 2018 LA был одним из немногих, падение которых на Землю было предсказано. За ним следили около 8 часов, прежде чем он распался в атмосфере Земли 2 июня 2018 года. Специалистам удалось обнаружить 23 фрагмента метеорита на территории заповедника Центральная Калахари в Ботсване. Результаты исследования опубликованы в журнале Meteoritics and Planetary Science. Кратко о них сообщает Институт поиска внеземных цивилизаций SETI, пишет «Вокруг Света»

Проанализировав траекторию движения и данные, полученные в ходе изучения фрагментов метеорита, ученые пришли к выводу, что 2018 LA, вероятнее всего, прибыл с Весты — второго по величине астероида в Солнечной системе.

«Миллиарды лет назад два гигантских удара о Весту создали семейство крупных и опасных астероидов. Недавно обнаруженные метеориты дали нам ключ к разгадке того, когда эти столкновения могли произойти», — рассказал один из авторов исследования астроном Питер Дженнискенс (Peter Jenniskens).

На поверхности Весты находятся два крупных ударных кратера: Реясильвия и более старый — Вененейя. Как показали расчеты, кратер Вененейя появился около 4 млрд лет назад. К его образованию, вероятно, привело падение небольшого астероида.

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