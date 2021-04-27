Ген демократии или лишняя хромосома великороссов? 2 Telegram-канал «Сито Сократа»

27.04.2021, 16:29

фото: Bloomberg

Зачем председатель Госдумы РФ ударился в прошлое «парламентаризма».

Ключевой внутриполитической темой для России, не смотря, на военные манипуляции на границах и бесконечные шпионские скандалы, продолжают оставаться грядущие выборы в Государственную думу. Путину политтехнологи всеми правдами и неправдами еще пытаются надуть рейтинг, превращая его в прообраз дойной коровы, готовой каждому что-то положить в рот. А вот с какими-то более сложными конструкциями, вроде партии власти, все обстоит из рук вон плохо. По данным «Левада-Центр» рейтинг «Единой России» в апреле 2021 года упал до 27%, тогда как в августе прошлого года за нее были готовы отдать свои голоса 31% избирателей. Проблема не только в непринятии электоратом партийного прикрытия путинизма, но еще и в упадке парламентаризма. Многие россияне не видят смысла идти на избирательные участки, справедливо считая, что их снова обведут вокруг пальца, а сами выборы из института представительной демократии выродились в «голосования на пеньках». В итоге абсентеизм в РФ нарастает – почти 40% людей не видя в выборах никакого смысла.

Эта ситуация формирует двойственную диспозицию. С одной стороны Путин достиг своего, и народ только его считает ответственным за все: от запусков падающих ракет на орбиту до обгаженных лифтов в подъездах. В тоже время, данная ситуация входит в глубокое противоречие с менталитетом самого Путина, который будучи воспитанником КГБ, не привык брать на себя всю полноту вины в случае провала, предпочитая оставаться в тени. Для него просто необходимы молниеотводы, такие как плохое правительство, плохая Дума, плохие губернаторы. А он единственный «белый рыцарь» на фоне разлагающихся властных институтов.

Осознавая потребность вдуть в мертвую Думу некий символический смысл, спикер Госдумы Вячеслав Володин начал вещать об «ущербности» западной демократии, и особом «гене российской демократии», хорошо хоть не о лишней хромосоме великороссов… От клеврета Володина, известного творца апокалипсического концепта «есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России» ожидать какого-то конструктива не следует. В предвари самого бесполезного праздника «Дня российского парламентаризма» он изрек мысль о том, что корни народного представительства уходят во времена племени антов, которые правда на территории РФ никогда не жили… И это очередное скрытое посягательство на украинские земли. Также сокровищами российского парламентаризма выступают: избрание Собором на царство Михаила Федоровича Романова в 1613 году, появление «Уложенных комиссий» в ХVIII веке, учреждение Государственного Совета в XIX веке при Александре I, избрание депутатов Государственной Думы в начале XX века при Николае II. Все указанные проекты как-то быстро и плохо заканчивались, если вспомнить абсолютистские устремления дома Романовых до самого бесславного момента его падения в вагоне на станции с символическим названием «Дно».

«У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим», - твердит Володин. Поможем ему уточнить суть этого «гена»: вечный «миф о плохих боярах», формальная «Булыгинская дума», «Караул устал!» и большевистский разгон Учредительного собрания в 1918 году, выборы в Верховный совет СССР со 100% поддержкой КПСС, ельцинский октябрьский расстрел парламента в 1993 году, и наконец, путинское превращение Совета Федерации в отстойник для друзей детства и любовниц.

На фоне тезисов Володина куда более интересны выпады отбитого нацбола, беспредельщика и любителя «ДНР» Захара Прилепина, который 27 апреля собрался провозгласить на съезде его партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» восстановление СССР. Кроме того, 9 мая «патриоты» собираются начать сбор подписей за установку памятника Сталину в Москве. Реально, других проблем в идеальном мире путинизма, конечно же нет. Точно носитель «ущербного гена» - гена рабства и лжи, жаждущий снова напиться крови русского народа.

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