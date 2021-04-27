Зеленский: Армия должна быть готова к возвращению российских войск к границам 5 27.04.2021, 17:16

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Владимир Зеленский

Важно поддерживать техническое и психологическое состояния военных.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отвод российских войск от украинских территорий во время своего визита к админгранице с Крымом. Его слова цитирует пресс-служба ОП, пишет сайт zn.ua.

Президент отметил - то, что российские военные покинули украинские границы не означает, что они не могут вернуться.

«Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны», - сказал глава государства.

Напомним, 22 апреля Россия объявила о завершении «внезапной проверки боеготовности», под предлогом которой стягивала войска к границам Украины.

Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант считает, что отвод войск не является поражением Путина: «Во-первых, блокировка Азова остается. Во-вторых, он запугал США и заставил их вывести два корабля из Черного моря и устроить ему саммит с Байденом. В-третьих, россияне всегда врут, поэтому не верьте Шойгу, что они возвращаются на базы - много оборудования останется».

Российский лидер получил от развертывания свою выгоду: отработал готовность к большой мобилизации и готовности к войне С2 (командование и контроль), проверил авиацию и флот, оценил возможности украинской армии и силу решимости украинских политиков. Большая часть этого развертывания остается готовой к быстрому восстановлению с учетом выученных уроков.

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