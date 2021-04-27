Футболистка, выступившая за перемены: Поддержка людей помогла мне выдержать 27.04.2021, 17:23

Фото: ТАСС

Крайне важно не закрывать глаза на происходящее.

20-летняя футболистка «Инфинити» Екатерина Брагинец рассказала о том, как отбывала 30 суток административного ареста, пишет «Трибуна».

«На самом деле страшно осознавать, что, к сожалению, сейчас к аресту в виде нескольких суток многие люди относятся как к обыденности, как будто это нормально. Если в августе это всех шокировало, сейчас к этому относятся, мол, «подумаешь 15 суток, не 5 лет и хорошо».

Признаюсь честно, до задержания и отсидки 30 суток тоже не уделяла особого внимания постам «этому 15 суток, тому 15 суток». Пока ты на свободе, кажется, что вроде не так уж и много, но есть хорошая фраза «пока тебя лично не коснется, не поймешь». Вот я только побывав там, просидев 30 суток, поняла, что даже 15 суток в таких условиях, как там, тянутся длиною в жизнь... И это очень тяжело.

Поэтому крайне важно не закрывать глаза на такие посты, а стараться поддерживать хотя бы добрым словом тех, кому все-таки довелось испытать это лично не себе!

Мне было приятно после выхода зайти в Instagram и увидеть, сколько людей меня поддержало. Это помогло морально выдержать это и не раскиснуть, помогло убедиться, что все не зря.

Так давайте поддерживать каждого и не позволять себе думать о том, что пару суток это не срок!» – написала Брагинец в своем Instagram.

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