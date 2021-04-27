Во Франции добровольцы, прожившие под землей в полной изоляции 40 дней, вышли из пещеры 1 27.04.2021, 17:31

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Фото: Fred Scheibe

Эксперимент проводился Институтом адаптации человека.

Группа из восьми мужчин и семи женщин жила в пещере Ломбривс на юго-западе Франции в рамках проекта под названием Deep Time, целью которого было исследование пределов способности человека адаптироваться к изоляции. Проект, возглавляемый Институтом адаптации человека, завершился по плану и без каких-либо эксцессов. Это произошло 24 апреля, спустя 40 дней после начала эксперимента, сообщает National Geographic.

Во время пребывания в пещере добровольцы спали в палатках и сами вырабатывали электричество с помощью педального велосипеда. Доставать воду участникам эксперимента приходилось из колодца глубиной 14 метров.

Из-за отсутствия солнечного света добровольцы довольно быстро потеряли чувство времени. По словам одного из участников эксперимента, ему показалось, что он провел в пещере всего 23 дня.

Группа не имела связи с внешним миром и не могла пользоваться телефонами или другими электронными устройствами.

«Впервые мы могли поставить жизнь на паузу. Впервые в жизни у нас было время, и мы могли приостановиться, чтобы по-настоящему жить и выполнять свои задачи. Это было здорово», – Марина Лансон, участница эксперимента.

Тем не менее, Лансон призналась, что чувствует себя счастливой, находясь на открытом воздухе и снова слыша пение птиц.

Французские и швейцарские ученые из Института адаптации человека внимательно наблюдали за добровольцами во время их пребывания в пещере. Они регулярно проверяли режим сна, социальные взаимодействия и когнитивные функции команды с помощью датчиков.

Активность мозга добровольцев измерялась до и после того, как они вошли в пещеру. Ученые, стоящие за проектом, говорят, что он поможет им понять, как люди могут адаптироваться к экстремальным условиям жизни и полной изоляции.

Сейчас исследователи соберут воедино всю информацию об эксперименте, после чего выпустят статью в рецензируемом научном журнале.

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