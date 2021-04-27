Латвия планирует привилегии для вакцинированных 4 27.04.2021, 17:32

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иллюстрационное фото

Привилегии будут вводиться поэтапно.

В Латвии планируют ввести привилегии для вакцинированных от коронавируса, когда вакцины будут в доступе для всего населения.

Об этом свидетельствует подготовленное к заседанию правительства во вторник сообщение министерств здравоохранения и юстиции Латвии, сообщает Delfi.

Привилегии будут введены только тогда, когда каждому жителю Латвии будут доступны вакцины, а также прививки получит достаточно большая часть общества, заверили в правительстве.

Кроме того, для введения привилегий в стране должна быть безопасная эпидемическая ситуация и эффективный способ проверить факт вакцинации, обещают в правительстве.

Привилегии будут вводиться поэтапно. На первом этапе вакцинированные смогут воспользоваться индивидуальными преимуществами. Например, им не нужно будет проходить обязательный скрининг на работе, соблюдать карантин дома.

На втором этапе будут введены общественные привилегии - возможность собираться на спортивных и культурных мероприятиях, посещать их в помещениях, использовать услуги общественного питания и спортивных клубов, не носить маску.

Министерство юстиции отмечает, что вакцинация является добровольной, и для лиц, отказавшихся от прививок, не будут введены дополнительные ограничения.

Однако ведомство отмечает, что в отдельных отраслях и профессиях в случае отказа от вакцинации можно посмотреть индивидуальные обязанности работника, учитывая интересы государственной безопасности, работу с людьми из групп риска и этические аспекты.

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