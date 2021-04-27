Евродепутат Роберт Бедронь взял под опеку журналиста Анджея Почобута
- 27.04.2021, 17:45
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Политик заявил, что Европарламент не успокоится, пока белорусских политзаключенных не освободят.
Депутат Европарламента от Польши, глава делегации по связям с Беларусью Роберт Бедронь взял под опеку журналиста Анджея Почобута. Почобута задержали 25 марта.
«Я и мои коллеги в Европарламенте не успокоимся, пока вас не освободят», – сказал Бедронь, обращаясь к Почобуту и другим политзаключенным.
Отметим, что в тюрьмах по надуманным обвинениям находятся другие представители Союза поляков в Беларуси — его глава Анжелика Борис, Ирена Бернацкая и Мария Тишковская.