Евродепутат Роберт Бедронь взял под опеку журналиста Анджея Почобута 27.04.2021, 17:45

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Роберт Бедронь

Политик заявил, что Европарламент не успокоится, пока белорусских политзаключенных не освободят.

Депутат Европарламента от Польши, глава делегации по связям с Беларусью Роберт Бедронь взял под опеку журналиста Анджея Почобута. Почобута задержали 25 марта.

«Я и мои коллеги в Европарламенте не успокоимся, пока вас не освободят», – сказал Бедронь, обращаясь к Почобуту и другим политзаключенным.

Отметим, что в тюрьмах по надуманным обвинениям находятся другие представители Союза поляков в Беларуси — его глава Анжелика Борис, Ирена Бернацкая и Мария Тишковская.

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