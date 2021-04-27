Россияне устроили «набег» на банки 6 27.04.2021, 18:07

3,612

Со счетов и вкладов утекло 700 миллиардов российских рублей за три месяца.

Снижение процентных ставок при резком ускорении инфляции обернулось для российской банковской системы стремительным бегством денег населения.

По итогам первого квартала объем средств физлиц на счетах сократился на 697 млрд рублей, следует из статистики ЦБ РФ.

К оттоку вкладов, который с небольшими паузами продолжается уже 12 месяцев и в январе-марте составил еще 559 млрд рублей, добавилось сокращение текущих и накопительных счетов: они уменьшились на 138 млрд рублей.

В результате в среднем в первом квартале банковская система теряла деньги физических лиц со скоростью 7,7 млрд рублей в день.

По итогам марта россияне закрыли вклады еще на 231 млрд рублей, сообщает ЦБ. А роста средств на текущих счетах - 138 млрд рублей - оказалось недостаточно, чтобы компенсировать этот отток.

Процесс приобрел массовый характер, потому что проценты по депозитам упали ниже инфляции вследствие заниженной ключевой ставки ЦБ, объясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

На вторую декаду апреля средняя доходность вкладов в топ-10 банков составляла 4,72% при официальной инфляции в 5,8%, тогда как ряд крупных кредитных организаций платит не больше 3%.

До исторического минимума ставки падали в октябре прошлого года (4,33%), после чего начался рост, который ускорился после двух подряд повышений ключевой ставки центробанка - в марте и апреле.

В режиме отрицательных реальных ставок (когда доходность рубля не покрывает инфляцию) российская экономика оказалась впервые в новейшей истории, и люди отреагировали бойкотом сбережений в рублях.

С марта 2020-го по март 2021-го общий объем рублевых счетов физлиц в банках вырос на 1,008 трлн рублей. Но это примерно столько, сколько банки выплатили людям процентов за последний год, отмечает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: «Фактически это означает, что на рублевые счета и депозиты чистый приток денег населения (без выплаченных процентов) за последние 12 месяцев был близок к нулю».

С учетом девальвации рубль потерял статус валюты сбережений, констатирует Разуваев. Чтобы вернуть его, при текущей инфляции ключевую ставку надо повышать минимум до 6%, так депозитные ставки соответственно будут равны или будут чуть ниже ключевой, считает он.

Не принося в банки новых денег, россияне продолжают набирать кредиты - еще на 450 млрд рублей в марте и 1,217 трлн рублей за первый квартал

В результате долг населения перед банковской системой достиг 83,9% депозитов. Это рекорд за 7 лет, который близок к абсолютному максимуму 2009 года, указывает Сусин.

Оставшись без фондирования со стороны физлиц, банковская система все больше полагается на бюджетные деньги. По итогам марта Минфин разместил на депозитах и по договорам репо еще 1,288 трлн рублей, увеличив общую сумму на счетах до беспрецедентных 6,922 трлн рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».