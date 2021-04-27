В Британии уже 25% взрослого населения получили прививки от COVID-19 обеими дозами 5 27.04.2021, 18:16

фото: Getty Images

Первую дозу получили более 33,7 млн человек.

Великобритания достигла отметки в 25% взрослого населения, привитых обеими дозами вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон.

"Четверть взрослых в Великобритании получили обе дозы вакцины от коронавируса, что придает им максимальную защиту от вируса. Это большое достижение стало возможным благодаря неустанной работе многих людей по всей стране", - заявил Джонсон.

Он призвал британцев приходить на прививку, как только они получат приглашения.

Как сообщает ВВС, по последним правительственным данным, первую дозу получили более 33,7 млн человек. Это больше половины взрослого населения.

На днях в Англии открыли регистрацию на прививки для людей в возрасте от 42 лет. В Северной Ирландии уже могут регистрироваться люди из группы 35-39, в Уэльсе - в возрасте от 40 лет, в Шотландии - пока от 45 лет.

Тогда как во всех странах с конца зимы началась новая волна эпидемии, в Британии после пика заражений в декабре-январе ежедневный прирост больных продолжает спадать. В течение апреля показатели обычно колебались в районе 2-3 тысяч случаев в сутки.

В то же время премьер предостерег британцев от ослабления бдительности, отметив, что риски по-прежнему остаются, особенно из-за распространения новых штаммов.

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