NASA отложило возвращение экипажа миссии Crew-1 на Землю 27.04.2021, 18:56

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Корабль Crew Dragon отстыкуется от станции 30 апреля.

NASA и SpaceX решили перенесли возвращение на Землю команды миссии Crew-1, которая на данный момент находится на борту Международной космической станции. Теперь отстыковка корабля Crew Dragon от МКС состоится 30 апреля, а приземление – 1 мая, сообщается на сайте агентства.

До этого планировалось, что корабль отстыкуется 28 апреля. Перенос связан с ухудшением погодных условий у побережья Флориды, где должен приводниться корабль. На данный момент ожидается, что скорость ветра будет выше допустимых значений.

На борту Crew Dragon на Землю вернутся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также астронавт JAXA Соичи Ногучи.

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