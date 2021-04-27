Медведев призвал экономить деньги на российской науке 27.04.2021, 20:03

фото: kremlin.ru

По расходам на исследования и разработки РФ отстает на 40% от СССР 1990 года.

Государственные средства, которые выделяются на науку, нужно расходовать экономнее, заявил во вторник заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В числе задач научно-технологического развития страны стоят создание современной исследовательской инфраструктуры, поддержка молодых ученых и инновационных проектов, перечислил Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, передает finanz.ru.

«В последние годы наша страна добилась определенных успехов и сохранила лидерство по целому ряду направлений. Однако дальнейшая работа требует перенастройки этой деятельности и, по сути, принципиально новых стратегических решений, - сказал он.

Выработку этих решений, по словам Медведева, сильно затрудняет разобщенность ведомств, каждое из которых занимается одновременно и фундаментальной, и прикладной наукой. «Эта разобщенность не создает синергического эффекта, не дает какой-то суммарный результат», - посетовал экс-премьер.

Координация, по его словам, позволит не допустить излишних расходов. "[Нужно] стараться экономным образом расходовать те средства, которые мы имеем, которые выделяются в настоящей весьма сложной ситуации, как минимум, не допуская их расходования на очень близкие по проблематике темы», - цитирует Медведева ТАСС.

До 2024 года государство выделит на научные исследования и разработки 1,63 триллиона рублей, сообщил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

В среднем бюджет будет тратить на науку 407,5 млрд рублей в год - в 5 раз меньше, чем на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (2,025 трлн рублей), в 6 раз меньше, чем на правоохранительные органы (2,425 трлн рублей), и в 8 раз меньше расходов на армию, включая производство оружие в рамках гособоронзаказа (3,325 трлн рублей).

По уровню расходов на исследования и разработки Россия находится в четвертом десятке стран мира - 1,03% ВВП (по данным в 2019 год), оценивают эксперты ВШЭ. Для сравнения: Израиль тратит 4,93% ВВП, Япония - 3,24% ВВП, США - 3,07% ВВП, Китай - 2,23% ВВП.

Даже от позднего Советского Союза образца 1990 года по расходам на науку современная Россия отстает на 40%. Динамика затрат на науку отстает от роста ВВП, что не позволяет ощутимо повысить наукоемкость национальной экономики и обеспечить достижение целей технологического развития страны, отмечают эксперты ВШЭ.

Низкие зарплаты провоцируют бегство научных кадров за рубеж. Если в 2012 году ежегодно страну покидали 14 тысяч ученых, то теперь это уже 70 тысяч. За 10 лет численность научных работников в стране рухнула втрое. «Россия - единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых», - бил тревогу на прошлой неделе главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин в ходе Общего собрания академии.

В Кремле не видят трагедии в отъезде ученых, ответил Долгушкину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный, и ничего трагичного в этой ситуации нет», - сказал он.

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