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Высланные из Чехии дипломаты получили дипломы в военных вузах России

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  • 27.04.2021, 21:48
  • 3,154
Высланные из Чехии дипломаты получили дипломы в военных вузах России
фото: Shutterstock / Fotodom

Их прошлое и настоящее показывает, что они были связаны с разведкой.

17 апреля Чешская Республика объявила, что высылает 18 российских дипломатов, которых она опознала как шпионов по делу, связанному с огромным взрывом на складе боеприпасов в 2014 году. Через несколько дней к ним добавились еще 63 сотрудника посольства — чешские власти решили выслать «почти всех» российских дипломатов и сократить их численность до размера чешской дипмиссии в России. До инцидента российское представительство в Чехии было одно из самых крупных в Европе – там работали 135 человек. Из них 71 — имели дипломатические паспорта, еще 13 были сотрудниками консульств в Карловых Варах и Брно. 77 граждан России жили в Чехии по рабочей визе и занимали должности водителей, поваров и садовников. Биография практически всех российских дипломатов указывает, что они так или иначе связаны с разведкой и ГРУ. Об этом сообщает Центр «Досье».

Из наиболее «гражданских» и известных дипломатов, вошедших в черный список чехов, был консул в Брно Владимир Ястржембский. Он известен происхождением – старший сын бывшего пресс-секретаря Бориса Ельцина Сергея Ястржембского. Кроме того, он является совладельцем ночного клуба «Лондон» в Москве и даже становится за пульт, играя как ди-джей под псевдонимом Ястреб.

А вот список остальных ключевых фигур дипмиссии России в Чехии заставляет задуматься.

Алексей Колмаков – первый секретарь посольства. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ). Вуз известен тем, что готовит курсантов по военным специальностям — «Применение подразделений глубинной разведки», «Применение подразделений войсковой разведки», «Применение мотострелковых подразделений». Несколько десятков выпускников НВВКУ служат в ГРУ и сидят под «крышами» российских посольств по всему миру.

Константин Шевчук – второй секретарь посольства. Закончил Военный университет Минобороны (ВУМО). Выпускников ВУМО, особенно с факультета иностранных языков, с удовольствием берут служить в ГРУ, СВР и Пятую службу ФСБ, занимающуюся международным сотрудничеством.

Антон Белов – второй секретарь посольства. До дипломатического назначения работал на засекреченном научно-производственном предприятии «Дельта-1», где разрабатывают оружие и боеприпасы.

Алексей Трякин – дипломат. Выпускник Тамбовского военного авиационного инженерного института (ТВАИИ). До расформирования в 2009 году в ТВАИИ готовили специалистов по авиационному радиоэлектронному оборудованию. В Чехии он занимался мемориальными табличками в честь павших красноармейцев. Точнее – такова его была официальная работа.

Виктор Будяк – помощник военно-воздушного атташе. Он окончил факультет агентурно-оперативной разведки Военно-дипломатической академии Министерства обороны, а также, по данным чешского издания Seznam Zpravy, служил в таинственной в/ч 29155. The New York Times называла ее секретным подразделением ГРУ по операциям в Европе.

Алексей Тюлегенев – «шифровальщик» посольства. Закончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи. Значится автором патента «Способ сжатия и восстановления речевых сообщений».

Сергей Соколов – технический работник. До командировки в Прагу служил в Главном ракетно-артиллерийском управлении Министерства обороны (в/ч 93219).

Традиционно раскрытых «дипломатов» переводят служить в штаб-квартиры ГРУ и СВР или преподавать в академиях, а также отправляют в военные округа и в посольства в дружественных странах — Армении, Азербайджане, Таджикистане, Сербии, Китае, Индии и Кубе и так далее.

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