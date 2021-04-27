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Курс биткоина вырос на $7 тысяч за одну ночь

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  • 27.04.2021, 22:06
  • 1,570
Курс биткоина вырос на $7 тысяч за одну ночь

Что будет с криптовалютой?

После сильного падения курс биткоина снова стремительно поднялся. Аналитики прогнозируют достижение криптовалютой еще одного минимума перед появлением нового тренда.

На прошлой неделе курс биткоина побил исторический максимум и поднялся к отметке $64,87 тыс., пишет «Новое время».

Однако, сразу же после этого монета значительно подешевела и минимальная ее стоимость за прошедшую неделю составляла менее $47,5 тыс.

Резкое падение курса криптовалюты совпало с освещением в медиа новой инициативы президента США Джо Байдена, который собирается повысить налоги для людей с заработками более одного миллиона долларов.

Несмотря на это, в период с 26 по 27 апреля курс биткоина снова вырос, — монета подорожала более чем на $7,5 тыс., и на момент написания материала ее стоимость составляет $55 тыс.

Аналитик криптовалютной платформы Beinсrypto Валдин Тахири заявил, что технический анализ графика курса монеты позволяет прогнозировать достижение биткоином еще одного минимума в ближайшее время.

По его словам, после падения к отметке в $53,2 тыс. за одну монету курс биткоина может начать восстанавливаться и поступательно расти.

В качестве самого низкого предела падения курса эксперты называют отметки $42,5-$43 тыс. за один биткоин.

Ранее старший специалист по криптовалютам и финансовым рынкам в компании Forex Ааюш Джиндал заявил, что успешный прорыв и закрытие торгов выше уровня $53,5 тыс. могут спровоцировать сильное движение вверх.

В то же время, по словам Джиндала, если курс биткоина не сможет закрепиться выше уровня $53,2-$53,5 тыс., — стоимость монеты может начать нисходящую коррекцию.

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