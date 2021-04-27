Власти США разрешили гулять без масок 27.04.2021, 22:28

фото: REUTERS

При этом в помещениях соблюдение масочного режима остается обязательным для всех.

Власти США разрешили находиться на улице без защитных масок всем американцам вне зависимости от наличия или отсутствия у них прививки от нового коронавируса. Соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

С 27 апреля жителям США разрешено "гулять, кататься на велосипеде, выходить на пробежку" в одиночку или в сопровождении домочадцев, не надевая при этом защитную маску вне зависимости от наличия прививки от COVID-19. Тем же, кто прошел полную вакцинацию, можно не надевать маску даже на небольших уличных встречах на улице или во время посиделок на открытых верандах кафе и ресторанов в окружении посторонних людей.

Для тех, кто пока не получил прививку, также сделаны некоторые поблажки - отныне им можно не надевать маску на встречи небольших групп людей на улице при условии, что все остальные вакцинированы. Если же в группе людей есть еще кто-то не вакцинированный, маской по-прежнему лучше не пренебрегать.

На массовые мероприятия на открытом воздухе маски рекомендуется надевать всем вне зависимости от наличия прививки. В помещениях соблюдение масочного режима также остается обязательным для всех.

По сведениям ЦКПЗ, более 42,5% населения штатов (свыше 140,9 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 28,9% (95,8 млн человек) прошли полную вакцинацию.

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