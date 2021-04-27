закрыть
27 апреля 2021, вторник, 23:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти США разрешили гулять без масок

  • 27.04.2021, 22:28
Власти США разрешили гулять без масок
фото: REUTERS

При этом в помещениях соблюдение масочного режима остается обязательным для всех.

Власти США разрешили находиться на улице без защитных масок всем американцам вне зависимости от наличия или отсутствия у них прививки от нового коронавируса. Соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

С 27 апреля жителям США разрешено "гулять, кататься на велосипеде, выходить на пробежку" в одиночку или в сопровождении домочадцев, не надевая при этом защитную маску вне зависимости от наличия прививки от COVID-19. Тем же, кто прошел полную вакцинацию, можно не надевать маску даже на небольших уличных встречах на улице или во время посиделок на открытых верандах кафе и ресторанов в окружении посторонних людей.

Для тех, кто пока не получил прививку, также сделаны некоторые поблажки - отныне им можно не надевать маску на встречи небольших групп людей на улице при условии, что все остальные вакцинированы. Если же в группе людей есть еще кто-то не вакцинированный, маской по-прежнему лучше не пренебрегать.

На массовые мероприятия на открытом воздухе маски рекомендуется надевать всем вне зависимости от наличия прививки. В помещениях соблюдение масочного режима также остается обязательным для всех.

По сведениям ЦКПЗ, более 42,5% населения штатов (свыше 140,9 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 28,9% (95,8 млн человек) прошли полную вакцинацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»