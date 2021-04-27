Евгений Ройзман: Лукашенко откровенно нездоров 4 27.04.2021, 22:38

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Евгений Ройзман

Фото: egd.ru

Таракан находится в постоянном состоянии перевозбуждения и страха.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал в эфире «Эха Москвы» состояние Лукашенко.

– Надо понимать, что Лукашенко откровенно нездоров. Мало того, что он откровенно нездоров, он откровенно пересидевший, он находится в постоянном состоянии перевозбуждения и страха. Ему некуда отступать, ему никто не дает гарантии, ему некуда бежать вообще. У него тяжелейшая эмоциональная, моральная ситуация. И в Беларуси дела, на самом деле, все хуже и хуже. Ему некуда деться. Он пересидел. Но при этом надо понимать, что у него такой диагноз, что он верит сам себе. Он может нести любую пургу, но он при этом сам себе верит. У них сложная ситуация в Беларуси.

Но у него есть еще одна очень серьезная проблема. Российская власть, которая пытается его поддерживать, точно так же не верит ни одному его слову. Он уже сбивал для них столько сценариев… История тупиковая. Никто не понимает, что делать. Но на Лукашенко смотрят наши, которые тоже пересидевшие, и тоже думают, как это будет выглядеть, рассуждают, – отметил Ройзман.

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