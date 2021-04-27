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Что происходит в кошельках белорусов

  • 27.04.2021, 22:54
Что происходит в кошельках белорусов
фото: naviny.online

Чек серьезно похудел.

В первом квартале 2021 года белорусы стали тратить меньше. Средний чек уменьшился со 105 до 70 долларов, говорит свежая статистика крупнейшего онлайн-гипермаркета страны. Что происходит в кошельках белорусов и как в этом кризисе выжить, для Naviny.by рассказал финансовый аналитик Вадим Иосуб.

27 апреля онлайн-гипермаркет 21vek.by обнародовал итоги квартального отчета по продажам.

Самый большой средний чек — в Минском регионе

Из хороших новостей бизнеса: белорусы все больше ходят за покупками онлайн. С января по март 2021 года через 21vek.by доставлено 944 349 заказов, что на 87% больше, чем в тот же период прошлого года.

Из плохих новостей: несмотря на рост числа онлайн-покупок, средний чек заказов первого квартала сократился практически на треть и составил 69,8 доллара. Сокращение оценивается в 35 долларов.

Средний чек в 21vek.by по регионам
Infogram

Средний чек в 21vek.by по регионам

Что покупают белорусы онлайн?

«В топ-категорий по выручке вошли такие товарные категории как телевизор, стиральная машина, холодильник, мобильный телефон, ноутбук, пылесос, автомобильная шина, мягкая мебель», — сообщила пиар-менеджер онлайн-гипермаркета Инесса Грузд.

21vek.by сегодня — это крупнейший онлайн-гипермаркет непродовольственных товаров. Доля ритейлера — не менее 37% всего рынка интернет-торговли Беларуси. Годовой оборот рынка в 2020 году, по оценке deal.by, составил 856 млн долларов.

Руководитель и сооснователь 21vek.by Сергей Вайнилович считает, что сегодня бизнес испытывает влияние факторов, на которые «не в силах повлиять». Речь идет о падении розничного товарооборота на 8% в категории непродовольственные товары в целом по стране.

С пессимизмом — в будущее

Экономический кризис повлиял на потребительское настроение белорусов — люди более пессимистично смотрят на свое экономическое будущее и отказываются от дорогостоящих покупок, объясняет логику вещей старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Вторая причина: кошельки белорусов просто-напросто похудели, и на дорогостоящие покупки денег не стало.

Сейчас мы наблюдаем, как «уменьшение ресурсов и рост ставок по потребительским кредитам привел к тому, что потребительское кредитование уменьшается, и затрагивает это в первую очередь покупку товаров длительного пользования», говорит Вадим Иосуб.

Каким образом политика государства привела к ухудшению качества жизни белорусов?

У банков банально стало меньше ресурсов, потому что:

1) во втором полугодии 2020 года из-за политического кризиса население активно забирало рублевые сбережения. Сейчас этот процесс приостановился. Однако если речь идет о срочных рублевых депозитах, то там ситуация «около нуля»: они чуть-чуть растут, но на сумму зачисленных за месяц процентов, — люди в банки особо денег не несут;

Чтобы остановить отток вкладов, банки должны были поднять ставки по депозитам до 18-19%. И выросла соответственно ставка по потребительским кредитам — населению стало не интересно кредитоваться.

2) банки вынуждены активно заниматься спасением экономики и выдавать директивные кредиты или покупать гособлигации. Таким образом у банков остается меньше денег на кредитование эффективных предприятий и на потребительское кредитование.

Что с нами будет и как дальше жить?

Учитывая причины этого кризиса, изменения к лучшему могут произойти, когда: 1) закончится пандемия; 2) изменится ситуация в стране.

Если на окончание пандемии у Вадима Иосуба есть какие-то надежды, то на второе «надежды не очень».

«В связи с этим в ситуации, когда нет уверенности в завтрашнем дне, наиболее разумно копить деньги на черный день, вместо того, чтобы покупать второй холодильник или третий телевизор. Наиболее безопасный вариант с учетом текущей обстановки, копить деньги в валюте: как вариант, половина в долларах, половина в евро», — рекомендует старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

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