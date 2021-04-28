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Найден способ уничтожить коронавирус за секунду

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  • 28.04.2021, 7:46
  • 11,976
Найден способ уничтожить коронавирус за секунду
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Открытие совершили в Техасском университете.

Ученые Техасского университета A&M нашли способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду с помощью высокой температуры, что позволяет найти новые способы предотвратить передачу патогена на большое расстояние. Результаты исследования опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering, кратко об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org.

Эффективность применения тепла для успешной нейтрализации COVID-19 была продемонстрирована и раньше, но в предыдущих исследованиях воздействие температуры длилось от одной до 20 минут, что является непрактичным. Специалисты построили новую экспериментальную установку, состоящей из отрезка трубы из нержавеющей стали, через которую проходит раствор, содержащий коронавирус. Труба нагревается до высокой температуры, однако вирус испытывает тепловое воздействие лишь в течение нескольких секунд.

Оказалось, что вирус может быть нейтрализован за значительно более короткое время, чем считалось раньше. Если раствор нагреть почти до 72 градусов Цельсия в течение примерно полсекунды, то титр вируса снижается в сто тысяч раз, что достаточно для нейтрализации вируса и предотвращения передачи человеку. Этот метод может применяться в существующих системах кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления.

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