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Андрей Суздальцев: Лукашенко откроет ящик Пандоры и подпишет себе смертный приговор

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  • 28.04.2021, 8:08
  • 27,740
Андрей Суздальцев: Лукашенко откроет ящик Пандоры и подпишет себе смертный приговор
Андрей Суздальцев

Кто входит в команду, способную начать сафари на диктатора?

Лукашенко намерен в ближайшее время подписать декрет, который предусматривает, что в случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, «президентские» полномочия перейдут Совету безопасности страны.

В его структуру, помимо президента, входят 19 человек. В постоянном составе - премьер-министр, председатели обеих палат парламента, глава администрации Лукашенко, госсекретарь Совбеза, министры МВД и обороны, председатель КГБ. Также в него входят председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, Нацбанка, Следственного, Государственного военно-промышленного и Государственного пограничного комитетов, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны, напоминает dw.com.

«Фактически А. Лукашенко, в случае подписания декрета, сделает своим официальным наследником хунту силовиков. В общем, Беларусь все больше деградирует и скоро будет считаться европейской Мьянмой», - считает известный российский политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ). Также Суздальцев убежден, что, подписав декрет о передаче власти, Лукашенко откроет ящик Пандоры и фактически сам себе подпишет смертный приговор.

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