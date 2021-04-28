«Одной зарплаты катастрофически не хватало на еду» 2 28.04.2021, 8:24

3,558

Как живут белорусы, у которых несколько работ

Говорят, лучше вечера пятницы только предстоящие выходные, но эти прелести могут ощутить не все: некоторые находят несколько работ и живут по графику, где день труда — это практически всегда, а не только 1 мая. Журналисты onliner.by спросили тех, кто не ограничился одной работой, как они справляются и можно ли выжить при минимуме свободного времени.

«Обычно бывает один-два выходных в месяц»

Екатерина работает профпатологом, терапевтом и косметиком. После учебы в меде было распределение, после которого быстро стало понятно: одного места работы недостаточно.

— Вряд ли найдется человек, который скажет: «А давай-ка я поработаю на трех работах, потому что мне скучно или много времени». В моем случае это был вынужденный шаг. Первоначальная зарплата терапевта в стационаре на ставку была около 400—450 рублей, а съемное жилье стоило 300, — рассказывает Екатерина. — Спустя какое-то время, когда денег катастрофически не хватало на еду, пришлось искать еще дополнительную работу. Это были дежурантство терапевтом в стационаре и работа косметиком в салоне.

На основном месте Екатерина с 08:00 до 16:15, потом дополнительная работа до позднего вечера. Бывает, что между работами нет перерыва.

— День, когда после основной работы никуда не надо, бывает примерно раз в неделю, тогда я пытаюсь решать бытовые вопросы. Иногда бывают ночные смены, и меня нет дома полтора дня. В месяц получается только один-два полностью свободных дня, но так бывает после суточных дежурств.

Не так давно Екатерине дали общежитие, поэтому ей больше не надо снимать квартиру и стало немного легче в финансовом плане. В то же время девушка не оставляет дополнительную работу: все-таки уже есть пациенты и обязанности, которые нельзя просто бросить и уйти. Что будет после отработки, когда появится больше свободы?

— Дело не только в зарплате. Всегда можно найти как заработать, это в руках самого человека. Вопрос в том, может ли дать конкретное место работы возможности для твоего дальнейшего роста, обучения и развития. Не всегда работодатель может предоставить такие возможности.

Спрашиваем, можно ли хотя бы на двух работах врача получать среднюю зарплату по Белстату.

— Смотря на какой работе. Если профпатолог на ставку и врач-терапевт-дежурант на полставки в обычном «нековидном» отделении, то средней зарплаты не получится. Если работать участковым терапевтом плюс 0,5 ставки дежурантства, то там даже больше 1200 рублей — около 1300. За «ковид» были доплаты, но за март их пока не дали. Будем надеяться, что заплатят.

Официально Екатерина не работает с температурящими и «ковидными» пациентами, но все равно на прием могут попасть люди с температурой или положительным тестом на коронавирус. Тогда отдельно заполняются бумаги на таких пациентов, и в месяц доплачивают 200—300 рублей.

—«Ковидные» доплаты не у всех большие, у медсестер было и по 80 рублей. Существенная прибавка к зарплате у тех, кто 100% времени в «ковидных» отделениях либо в «ковидных» бригадах — там люди были довольны зарплатой.

«На двух работах получаю больше тысячи рублей. Жить можно»

Миша одинаково любит ресторан и пышечную, но не речь сейчас не о еде, а о работе. В школе благодаря профподготовке ему удалось получить свидетельство о том, что он прошел обучение и получил квалификацию официанта 3-го разряда.

Подрабатывать официантом Миша начал еще в десятом классе. Сейчас ему 19, и он совмещает работу в ресторане и пышечной. Его график на неделю обычно подразумевает шесть рабочих дней и один выходной.

День старшего официанта в ресторане выглядит так: Миша едет к открытию ресторана в 11:00 и работает до полуночи или часа ночи.

В пышечной две точки. Если надо в Уручье, будильник прозвонит уже в 05:40, чтобы в 07:00 Миша мог быть на месте и готовить тесто и сами пышки к открытию в 09:00. Дальше — работа с гостями и кассой, и так до 21:00. Вторая пышечная ближе к дому, а это плюс час ко сну, которого так не хватает при двух работах.

— Вторая работа в пышечной появилась немного спонтанно, но можно сказать, что на это повлиял и коронавирус, — рассказывает Миша. — Просто заходил туда за пышками, общался с ребятами, но ни о какой работе там не думал. Надо сказать, что в марте прошлого года была эта история с коронавирусом, люди стали меньше ходить в рестораны, часть из них закрылись. Мы держались на плаву, но «ковидная» ситуация сразу отразилась на зарплате.

Выручка в ресторанах сократилась в разы. Если сейчас она стартует от 5000 рублей в день, то тогда могла быть и 800, говорит Миша. В общепите складывалась такая ситуация, что работать приходилось практически за чаевые.

— Понимал, что условия из-за «ковида» меняются не в лучшую сторону, но все равно не хотел бросать свою работу. В один из дней зашел в пышечную, и мне предложили место. Дела там шли более-менее хорошо. Тогда за смену зарабатывали около 40 рублей, и это было в целом нормально. Можно сказать, что шел на вторую работу в том числе из-за денег, но остаюсь до сих пор из-за крутой команды и атмосферы.

— Конечно, единственный выходной превращается в квест по всему Минску, когда надо побывать в разных точках и успеть сделать все дела, — смеется Миша. — Обычно это вторник, когда у меня занятия по йоге. Зато теперь точно нет дней, когда я просыпаюсь и не знаю, чем буду заниматься.

В сумме две работы дают больше тысячи рублей. Пока этого хватает.

— Мне нравятся обе мои работы. Не могу исключать, что в будущем буду что-то пробовать и менять. Но сейчас, в принципе, все устраивает.

В будни — три должности в своей компании, на выходных — шкипер

Антон создал компанию «Аверса-групп» около 10 лет назад. Директор, главный архитектор, главный инженер — эти должности он теперь совмещает еще и с работой шкипера на яхте. В будни Антон полностью погружен в дела своей архитектурной компании, на выходных и вместо них — в дополнительную работу.

— Мне всегда очень нравились корабли, яхты и вся морская тематика. Участвовал в соревнованиях по парусному спорту и регатах, когда-то помогал согласовывать открытие загородного комплекса на Минском море, потом начал там работать.

До пандемии сертифицированный шкипер водил команду в международные плавания: Франция, Канарские острова, Греция.

— Работа шкипера дает возможность путешествовать и в том числе открывать для себя что-то новое в архитектуре. Еще из плюсов — можно больше находиться на свежем воздухе, поддерживать форму и даже расширять клиентскую базу по основной работе.

Была мысль открыть бизнес-тренинги на яхте, но пандемия заставила пока отложить этот проект.

— Будучи шкипером, могу обсудить с клиентами бизнес, архитектуру, психологию и другие вопросы. Считаю, что это тоже важно и помогает налаживать контакты.

Я выбрал и архитектуру, и шкиперство, исходя из своих хобби. Думаю, что заняться нелюбимым делом — это страшная вещь. Тогда вы будете не любить свою работу, мучить себя, наверняка будете делать ее непрофессионально и с кислым лицом. А какой смысл делать то, что ты не любишь?

В то же время, когда хобби перерастает в работу, появляются и определенные обязательства: нельзя просто так отказаться от выезда, появляется ответственность за других людей, которые находятся на яхте.

Сколько можно заработать, совмещая эти работы? Приносит ли шкиперство среднюю зарплату белоруса? Антон говорит, что дополнительная работа скорее для души, чем для кошелька.

— Можно сказать, что вторая работа по сравнению с собственной компанией приносит не такие большие деньги. Но когда смотришь на другие зарплаты, понимаешь, что вроде и неплохой заработок. Зависит от конкретной работы: если брать корпоративный выезд, то это приносит деньги. Но изначально я не гнался за деньгами, это было в первую очередь хобби, а уже во вторую — работа. И вообще, не вижу смысла гнаться за деньгами. Обе работы приносят кайф — это главное.

«Хочу вторую работу» — что на это ответят в кадровом агентстве

Востребованы ли на рынке труда люди, которые готовы работать на нескольких работах одновременно? Смотря о каком работнике идет речь, поясняет директор кадрового агентства «Квадрат» Светлана Коростелева, которая работает в сфере подбора кадров более 20 лет. При этом специального запроса на людей с несколькими работами у нанимателей нет.

— Как правило, работодатели ищут сотрудника на полный рабочий день, но есть исключения. Трудиться на нескольких работах одновременно реально — например, для бухгалтера. Но при этом надо учитывать, что, например, основная работа с банками у бухгалтера ведется в первой половине дня. И соискатель столкнется с такой сложностью, что каждый из работодателей захочет видеть его у себя в офисе именно в первой половине дня.

Но не исключено, что кандидат и работодатели смогут договориться на неполную рабочую неделю: понедельник, среда, пятница в одной компании, а вторник, четверг — в другой. Такая схема востребована чаще всего.

Еще одна категория, которой легче совмещать работу у нескольких нанимателей, — это работники в сфере интернет-маркетинга, в том числе SMM-специалисты.

— SMM-специалисты сейчас нужны во многих компаниях, и, скажу честно, эту профессию осваивать стоит, она будет востребована в будущем. Вместе с тем, по моим наблюдениям, только 10% этих специалистов выполняют свою работу действительно хорошо.

В целом же практически в любой сфере можно найти работников, которые имеют несколько работ по своей основной специальности. Но чаще всего наниматель ожидает, что его сотрудники буду полностью выкладываться на одной работе.

Особенная ситуация у врачей, которых готовы брать и на неполный рабочий день.

— В специалистах, которые имеют высокую квалификацию и работают в государственных учреждениях, будет заинтересован любой частный медицинский центр. Медцентры действительно хотят видеть у себя лучшие кадры, готовы брать их и на часть рабочего дня, и здорово, если у человека будет возможность совмещать несколько работ. Так что в случае с врачами проблемы с поиском возникнут не у специалиста, который будет искать подработку, а у нанимателя, который захочет переманить специалиста в свой медцентр и будет конкурировать с другими работодателями.

Есть категория соискателей, которые хотят улучшить свое финансовое положение, но по каким-то причинам не могут иметь частичную занятость на нескольких работах или больше зарабатывать на текущем месте. Тогда после восьмичасового рабочего дня они берут подработку на полсмены, устраиваются сторожем и тому подобное. В таком случае у многих соискателей нет особых требований к работодателю, они готовы рассматривать практически любые варианты.

Но в целом выходит так, что найти вторую или третью работу может быть сложнее, чем первую. Каждое новое место нужно встраивать в привычную жизнь, расставляя приоритеты в пользу работы. И хорошо, если эта работа действительно нравится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».