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Жители Западной Вирджинии до 35 лет получат по $100 за вакцинацию

  • 28.04.2021, 8:27
Жители Западной Вирджинии до 35 лет получат по $100 за вакцинацию

С инициативой выступил губернатор штата.

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис заявил, что жители штата в возрасте от 16 до 35 лет получат сберегательную облигацию на $100, если привьются от коронавируса. Об этом пишет издание The Hill.

По словам губернатора, средства на эти цели поступят из пакета помощи в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что при вакцинации 70% населения распространение вируса замедлится.

«Если мы действительно хотим добиться прогресса, нам необходимо обеспечить прохождение вакцинации молодыми людьми. Пока же молодежь вакцинируется не так быстро, как нам бы того хотелось», — сказал Джастис.

По данным губернатора, 52% населения штата получили по крайней мере одну прививку, что значительно ниже цели губернатора по вакцинации больше 70% населения Западной Вирджинии.

«Наши дети, вероятно, на самом деле не понимают сегодня, насколько важно справиться с проблемой, и я пытаюсь придумать способ, который действительно мотивирует их», — добавил Джастис.

В Западной Вирджинии 380 000 жителей в возрасте от 16 до 35 лет, отмечает The Hill.

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