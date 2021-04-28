Ученые нашли в золотых копях Сахары уникальный клад 28.04.2021, 8:35

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Обнаруженным предметам — около 700 тысяч лет.

В восточной части Сахары, в 70 километрах от суданского города Атбара, обнаружена древняя мастерская по производству каменных инструментов. Об этом рассказали авторы открытия из Института археологии Вроцлавского университета (Польша), сообщает «Вокруг Света. Украина».

По их словам, 700 тысяч лет назад здесь обитали представители Homo erectus (человек прямоходящий). Этот ископаемый вид, который считают непосредственным предком современных людей, появился около двух миллионов лет назад.

Золотая лихорадка на востоке Сахары привела к тому, что в поисках благородного металла во многих карьерах ведутся геолого-разведывательные работы. Благодаря этому археологи сделали немало интересных открытий.

Недавно они обнаружили в древних отложениях сотни каменных инструментов. В том числе с поперечными режущими кромками, а также миндалевидные орудия со скошенными по обеим сторонам краями и заостренными наконечниками.

Изучив разнообразие древних артефактов, археологи пришли к выводу: здесь существовало древнейшее производство каменных орудий.

С помощью технологии оптически стимулированной люминесценции (OSL) команда датировала слой песка, лежащий прямо над инструментами. Анализ показал, что ему около 390 000 лет.

Профессор Мирослав Масойч из Института археологии Вроцлавского университета утверждает, что нижележащие слои определенно старше. Судя по стилю изготовления инструментов, им может быть 700 000, а, возможно, даже миллион лет, считает профессор.

Исследователи предположили, что они обнаружили старейшее из известных производств инструментов на территории Египта и Судана, возраст которого можно определить довольно точно.

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