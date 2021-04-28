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«Теперь же уже должны быть невидимые лучи и шапочка из фольги»

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  • 28.04.2021, 8:42
  • 5,186
«Теперь же уже должны быть невидимые лучи и шапочка из фольги»
иллюстрационное фото: яндекс.Дзен

Уйти ему все равно придется, потому что закон природы.

Telegram-канал «Письма к дочери» написал о том, почему блефовать у властей получается все хуже, а повышать ставки уже не по карману:

— Тут недавно вдруг выяснилось, что белорусские власти собираются оставить свои посольства в Европе и Украине. Ну, ты помнишь, все эти угрозы про закрыть посольства в недружественных странах и устроить экономике Евросоюза тотальную аннигиляцию с помощью ответных санкций.

Но обнаружилось, что даже если выбросить вообще все тюбики из-под Nivea, то европейская экономика почему-то от этого не аннигилируется.

И шантаж с закрытием посольств тоже удивительным образом никого не впечатлил. Не прониклись они почему-то серьезностью момента.

В общем, оказалось, что стратегия бесконечного блефа никак не решает проблемы властей, а только помогает выиграть немного времени. И что с каждым новым блефом запас времени сокращается. И ставки нужно все время повышать.

А куда повышать, если власти и так задрали их уже на немыслимую высоту? Потому что после 150 джипов с пулеметами теперь же уже должны быть невидимые лучи смерти и шапочка из фольги.

И если ради того, чтобы не дать людям поставить свечку в церкви, приходится вводить в городах тотальный оккупационный режим, то что делать, когда эти самые люди вдруг захотят странного? А впереди еще 9 мая.

И если опять устроить парад милицейской техники, то будет не День победы, а опять оккупационный режим с красауцами в красивой черной форме. Властям оно может и все равно, как там все выглядит, но на каждый случай никакого же личного состава не напасешься.

Так что блефовать получается все хуже, а повышать ставки уже не по карману. И властям приходится прибегать к немножко более сложным маневрам. Вот раньше про новую конституцию белорусские власти в основном рассказывали Путину. Ну, потому что благодарный слушатель. Ему хоть про реформу можно рассказать, хоть про подвалы.

Пространства для маневра, времени и запаса прочности у властей с каждым их новым виражом остается все меньше.

Писательница Евгения Пастернак вчера заметила, что зима в этом году тоже уцепилась посиневшими пальцами за трон и никак не хочет уходить. Но никуда же не денется. Уйти-то все равно придется. Потому что закон природы.

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