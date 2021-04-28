Как коронавирус «скрывается» от иммунитета человека: медики раскрыли загадку 28.04.2021, 8:59

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Это поможет в лечении COVID-19.

Ученые сделали открытие о коронавирусе, которое поможет в дальнейшей разработке вакцин против COVID-19 и его лечении, сообщает apostrophe.ua.

По данным исследований, коронавирус "скрывается" от иммунитета человека благодаря своему строению и работе метаболитов гема (это химическое соединение, включающее молекулы железа и широко распространенное в человеческом организме. А его метаболиты - это вещества, образующиеся при распаде. Среди них - биливердин и билирубин). Метаболиты гема широко распространены в человеческом организме.

"Ключевым фрагментом коронавируса, с помощью которого он проникает в организм, является S-белок - из него состоят "шипики" вирусных частиц. К этому белку образуются нейтрализующие антитела", - рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

S1 и S2 - это части, из которых состоит "шипик". Благодаря S1 вирус связывается с рецепторами на поверхности человеческих клеток. А S2 помогает ему проникнуть внутрь клетки.

В свою очередь S1-фрагмент "шипика" тоже состоит из двух частей. Одна из них - RBD-домен - это участок S-белка, к которому вырабатывается наибольшее количество самых мощных нейтрализующих антител. Вторая часть - N-концевой участок. Его роль была раньше непонятна.

В ходе нового исследования ученые пришли к выводам, что метаболиты гема неожиданно начинают работать, встречаясь с N-концевым фрагментом. Но их активность благоприятна для болезни.

"Механизм открылся очень интересный. Для того, чтобы антитела нашего иммунитета связались с N-концевым фрагментом коронавируса и не дали ему захватить организм, специальная петля на этом участке должна войти в определенную молекулярную "расщелину". Благодаря чему высокоиммуногенные фрагменты N-концевого участка оказываются открытыми для связывания и обезвреживания антителами. Подвох в том, что биливердин и билирубин могут блокировать эту молекулярную "расщелину". И тем самым ослабляют защитную работу антител. То есть коронавирус использует обычные для человека вещества для ослабления иммунного ответа", - рассказал Крючков.

Иммунный ответ на коронавирус снижается в результате увеличения концентрации продуктов распада гема в крови и тканях, в результате чего эффект усиливается.

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