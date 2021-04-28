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В России резко дорожают гречка и другие крупы

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  • 28.04.2021, 9:16
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В России резко дорожают гречка и другие крупы
фото: Shutterstock.com

Специалисты объясняют рост цен дефицитом.

Поставщики предупредили о повышении закупочных цен на гречку и другие крупы в РФ. Об этом пишут «Ведомости».

О грядущем росте закупочных цен изданию сообщили сети «Верный», «Красный Яр» и «Командор». Специалисты объясняют рост цен дефицитом гречки, а также увеличением стоимости упаковки.

По словам представителя «Верного», поставщики предлагают крупы с ростом стоимости на 7,5–15%. В «Командор» также поступают предложения о повышении цены на гречку — на 10–15%, на пшено и овсяные хлопья — на 3–5%. При этом в «Верном» заявили, что пока не приняли такие предложения, а «Командор» использует товарный запас по старым ценам.

Исполнительный директор Руспродсоюза, в который входят крупные производители крупы, Дмитрий Востриков подтвердил изданию рост цен на гречку, отметив, что по другим крупам подорожания пока нет.

По данным Finexpertiza, социально значимые продукты в марте подорожали на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что почти в три раза выше официального уровня инфляции.

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