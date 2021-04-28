В ВОЗ назвали причину катастрофической ситуации с коронавирусом в Индии 1 28.04.2021, 9:28

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Фото: REUTERS

Вспышка заболеваемости была вызвана «идеальным штормом».

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новая волна заболеваемости коронавирусом в Индии была вызвана «идеальным штормом» из массовых собраний, низкого уровня вакцинации и более заразных штаммов.

Об этом сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, сообщает The Guardian.

Он отметил, что нельзя считать появление нового варианта вируса единственной причиной вспышки.

«Степень, которой эти вирусные изменения ответственны за быстрое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние крупные собрания, которые, возможно, способствовали росту», — сказал Яшаревич.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что на систему здравоохранения Индии оказывали ненужное давление со стороны людей, которые в панике шли в больницы, хотя могли вылечиться дома.

По его словам, только около 15% пациентов с коронавирусом нуждаются в лечении в больнице.

В Индии шестой день подряд фиксируют более 300 тысяч заболевших COVID-19 за сутки. 27 апреля коронавирус выявили у 323 144 человека, умер 2771 больной.

Перед этим страна пять дней подряд обновляла мировые рекорды суточной заболеваемости и смертности.

В мире Индия занимает второе место после США по числу выявленных случаев заражения. По данным Университета Джона Хопкинса, в стране обнаружили более 17,6 миллионов заболевших, от последствий заболевания умерли почти 200 тысяч человек.

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