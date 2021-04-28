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Таракан решил нажить новых врагов в МВД, Следственном комитете и военной комендатуре?

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  • 28.04.2021, 9:33
  • 13,364
Таракан решил нажить новых врагов в МВД, Следственном комитете и военной комендатуре?

Последствия одного непродуманного решения.

Власти Беларуси обвинили «Шкоду» в недружественных действиях и запретили ввозить новые легковушки этой марки в Беларусь. Выглядит это все очень странно: ведь много лет до того закупать «шкоды» не стеснялись государственные органы самых разных уровней, сообщает «Еврорадио».

Проследить историю этих закупок можно по официальным тендерам. Кто именно ездит в Беларуси на вражеских «шкодах», заправляя их за налоги белорусов.

МВД

фото: minsk.gov.by

Самый очевидный ответ — Министерство внутренних дел. И это не удивительно: «Шкода Октавиа»— одна из моделей, за рулем которой следят за соблюдением ПДД сотрудники Госавтоинспекции. А тендеры на их ремонт (кстати, запрет на «Шкоду» дальновидно не касается запчастей) регулярно размещают управления внутренних дел каждого из областных исполкомов Беларуси.

Выделяется из общего списка Гродненщина: в апреле 2021 года силовики оттуда запрашивают на ремонт своих «шкод» аж 35,5 тысячи рублей. То ли работы было больше, чем в других регионах, то ли отношение к казенному имуществу менее ответственное. Хотя, возможно, там просто больше «шкод» в автопарке или закупались они раньше. Поэтому и такие запросы.

Следственный комитет

Седан «Октавиа» любят и в Следственном комитете. На них рассекают следователи как минимум Витебской и Могилевской областей и города Минска.

Комитет судебных экспертиз

фото: skoda-auto.cz

В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области любят не только чешский бренд, но и комфорт: в их автопарке присутствует Škoda Superb — флагманская модель компании. На такой же, только другой, ездит, например, президент Чехии.

К слову, Superb в России не собирают. Это самая чешская «Шкода» из всех.

Витебский горисполком

Чиновники из Витебска скромнее судебных экспертов из Гродно. В автопарке горисполкома имеется «народный» Rapid.

Национальная школа красоты

Государственное модельное агентство «Национальная школа красоты» катает своих сотрудников и подопечных на Škoda Oktavia Eleganсе — версии «Октавии» в комплектации «все включено». Еще не флагманский Superb, но уже с более мягкими сидениями, чем у гаишников.

ВоенТВ

Сотрудники телеканала Министерства обороны «ВоенТВ» на сюжеты, которые пропагандируют службу в белорусской армии, выезжают на «вражеской» Škoda Oktavia. Но в обычной комплектации — не как у моделей из Национальной школы красоты.

Военная комендатура

За Минской военной комендатурой тоже числится Škoda Oktavia. В ноябре прошлого года ведомство разместило тендер на замену стекла в автомобиле. Неужто кто-то из военнообязанных хотел сбежать от осеннего призыва, разбив окно?

МЧС

Гомельское областное управление МЧС в тендере на ремонт своей «шкоды» не указало модель, но грузовых автомобилей, которые можно использовать как спецтехнику для тушения пожаров, в актуальной линейке автобренда нет. Иногда спасателям нужен и легковой автомобиль: например, если нужно снять БЧБ-флаг с небольшой высоты.

фото: skoda-auto.cz
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