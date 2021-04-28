закрыть
28 апреля 2021, среда, 11:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что скрывает Москва за «турецким вбросом»

3
  • 28.04.2021, 9:39
  • 6,050
Что скрывает Москва за «турецким вбросом»
фото: bloomberg

В Кремле надеялись, что Тегеран сорвет «стоп-кран».

Ближневосточное направление внешней политики России продолжает все глубже проседать, но предпринимаются попытки замаскировать данный процесс разнообразными информационно-пропагандистскими акциями, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Например, 26 апреля маргинальная турецкая партия Vatan («Родина») провела жиденький митинг возле американского посольства в Анкаре в знак неприятия признания Байденом геноцида армян в 1915 году. Функционеры данной политсилы, похоже, финансируемой из Кремля, решили воспользоваться моментом для вбивания клина в американо-турецкие отношения.

В частности были озвучены требования к Эрдогану немедленно закрыть авиабазу ВС США «Инджирлик» и РЛС «Кюреджик» для американских военных. Дальше больше: необходимо признать Крым частью территории РФ, Абхазию и ТРСК – независимыми государствами, и конечно Анкара должна наладить диалог с Москвой, Баку и Тегераном.

Озвученные предложения странным образом отображают исключительно российские интересы в Черноморском регионе, но удивляться нечего. Одним из столпов Vatan выступает евразийство, и еще в июне 2020 года партией был выдвинут «Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира», густо замешанный на антиамериканизме.

Сама партия – это правопреемница Рабочей партии, но не той, которая связана с курдами, а наоборот враждебная им структура, ратующая за «новую революцию» под флагами маоизма и сталинизма. Не зря лидер Vatan Догу Перечек дружит с пресловутым российским квасным патриотом Александром Дугиным и даже входит в его «Международное евразийское движение».

Что характерно первым разносчиком сообщения «мегадемострации» Vatan в Анкаре был российский Sputnik, и уже дальше вброс подхватили прочие каналы пропаганды, гордо вещающие «Турция предлагает признать Крым российским». Типичная манипуляция, в виде фокусировки на вырванном из контекста требовании, с элементами делания из заявления турецких маргиналов некоего значимого события.

Одной из причин «турецкой» ИПСО выступает задача скрыть прогрессирующий развал отношений России и Ирана. В июне 2021 года в стране пройдут выборы президента, знаменующие вероятную смену руководства, и резкий разворот в отношениях с Москвой. В Тегеране обострилась борьба принципалистов и реформаторов. Ее эпизодом стала утечка 25 апреля в СМИ записи разговора министра иностранных дел ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа. В российско-иранских отношениях уже много лет наблюдаются системные разлады и ожесточенная борьба, но теперь на поверхность всплыли очень серьезные факты.

Во-первых, Зариф указывает на стремление России разрушить «ядерную сделку», также известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это принципиальный документ для снятия санкций с Ирана и запуска экономического восстановления исламской республики. Для этих целей по инициативе Москвы были налажены тесные контакты с КСИР, в особенности погибшим генералом Касемом Сулеймани. В Кремле надеялись, что иранские военные искусятся на российские предложения по углубленному военному сотрудничеству, надавят на верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а он резко сорвет «стоп-кран». Зариф утверждает, в этой связи он был вынужден прибегать к «грубому и недипломатичному языку» в разговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Во-вторых, именно россияне с целью спасения своей марионетки Башара Асада в Сирии втянули ВВС и сухопутные силы ИРИ в военные действия, хотя до 2015 года их там не было. Когда же удалось разгромить сирийскую демократическую оппозицию иранцы на сирийской территории стали тяготить россиян, и от них начали целенаправленно избавляться.

Отдельная история это попытка россиян раздуть большую войну в Персидском заливе после гибели Сулеймани в январе 2020 года, важным моментом в данном контексте выступает катастрофа украинского Boeing-737, сбитого КСИР ракетами класса «земля-воздух». Нельзя исключать наличие российского вмешательства в работу ПВО Ирана, что привело в итоге к страшной трагедии, о которой в Тегеране до сих пор вспоминают с содроганием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»