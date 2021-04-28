Что скрывает Москва за «турецким вбросом» 3 28.04.2021, 9:39

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фото: bloomberg

В Кремле надеялись, что Тегеран сорвет «стоп-кран».

Ближневосточное направление внешней политики России продолжает все глубже проседать, но предпринимаются попытки замаскировать данный процесс разнообразными информационно-пропагандистскими акциями, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Например, 26 апреля маргинальная турецкая партия Vatan («Родина») провела жиденький митинг возле американского посольства в Анкаре в знак неприятия признания Байденом геноцида армян в 1915 году. Функционеры данной политсилы, похоже, финансируемой из Кремля, решили воспользоваться моментом для вбивания клина в американо-турецкие отношения.

В частности были озвучены требования к Эрдогану немедленно закрыть авиабазу ВС США «Инджирлик» и РЛС «Кюреджик» для американских военных. Дальше больше: необходимо признать Крым частью территории РФ, Абхазию и ТРСК – независимыми государствами, и конечно Анкара должна наладить диалог с Москвой, Баку и Тегераном.

Озвученные предложения странным образом отображают исключительно российские интересы в Черноморском регионе, но удивляться нечего. Одним из столпов Vatan выступает евразийство, и еще в июне 2020 года партией был выдвинут «Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира», густо замешанный на антиамериканизме.

Сама партия – это правопреемница Рабочей партии, но не той, которая связана с курдами, а наоборот враждебная им структура, ратующая за «новую революцию» под флагами маоизма и сталинизма. Не зря лидер Vatan Догу Перечек дружит с пресловутым российским квасным патриотом Александром Дугиным и даже входит в его «Международное евразийское движение».

Что характерно первым разносчиком сообщения «мегадемострации» Vatan в Анкаре был российский Sputnik, и уже дальше вброс подхватили прочие каналы пропаганды, гордо вещающие «Турция предлагает признать Крым российским». Типичная манипуляция, в виде фокусировки на вырванном из контекста требовании, с элементами делания из заявления турецких маргиналов некоего значимого события.

Одной из причин «турецкой» ИПСО выступает задача скрыть прогрессирующий развал отношений России и Ирана. В июне 2021 года в стране пройдут выборы президента, знаменующие вероятную смену руководства, и резкий разворот в отношениях с Москвой. В Тегеране обострилась борьба принципалистов и реформаторов. Ее эпизодом стала утечка 25 апреля в СМИ записи разговора министра иностранных дел ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа. В российско-иранских отношениях уже много лет наблюдаются системные разлады и ожесточенная борьба, но теперь на поверхность всплыли очень серьезные факты.

Во-первых, Зариф указывает на стремление России разрушить «ядерную сделку», также известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Это принципиальный документ для снятия санкций с Ирана и запуска экономического восстановления исламской республики. Для этих целей по инициативе Москвы были налажены тесные контакты с КСИР, в особенности погибшим генералом Касемом Сулеймани. В Кремле надеялись, что иранские военные искусятся на российские предложения по углубленному военному сотрудничеству, надавят на верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а он резко сорвет «стоп-кран». Зариф утверждает, в этой связи он был вынужден прибегать к «грубому и недипломатичному языку» в разговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Во-вторых, именно россияне с целью спасения своей марионетки Башара Асада в Сирии втянули ВВС и сухопутные силы ИРИ в военные действия, хотя до 2015 года их там не было. Когда же удалось разгромить сирийскую демократическую оппозицию иранцы на сирийской территории стали тяготить россиян, и от них начали целенаправленно избавляться.

Отдельная история это попытка россиян раздуть большую войну в Персидском заливе после гибели Сулеймани в январе 2020 года, важным моментом в данном контексте выступает катастрофа украинского Boeing-737, сбитого КСИР ракетами класса «земля-воздух». Нельзя исключать наличие российского вмешательства в работу ПВО Ирана, что привело в итоге к страшной трагедии, о которой в Тегеране до сих пор вспоминают с содроганием.

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