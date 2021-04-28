Видеофакт: Флаг РФ убрали со стола прямо во время матча Чемпионата мира по шашкам 3 28.04.2021, 10:17

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Причиной стало требование Всемирного антидопингового агентства.

В Варшаве в время финального матча Чемпионата мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и ее польской соперницей Натальей Садовской со стола убрали флаг РФ, пишет «Новое время».

Причиной стало требование Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как пояснила принимающая сторона, Всемирная организация шашек (FMJD) ранее проигнорировала принятые в декабре решения по поводу санкций в отношении России.

В связи с этим, если бы требование убрать национальную символику РФ не было бы выполнено, то организацию могли исключить из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась», — пояснил экс-президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого.

Сейчас Тансыккужина после четырех раундов уступает Садовской со счетом 16:32. Завершится матч 3 мая.

Санкции WADA в отношении РФ связаны с массовым применением российскими спортсменами допинга, которое поддерживалось и скрывалось от мировой общественности на государственном уровне.

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