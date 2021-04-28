Станет ли «аватар-византиец» преемником Путина? 1 Андрей Мишин, «Деловая столица»

28.04.2021, 10:29

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Вячеслав Володин

Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

Правящая элита в РФ не монолитна.

После того, как в начале апреля США и их европейские союзники усилили внешнее давление на Кремль, предвыборные контексты для ближайшего окружения Путина играют все более решающую роль. Пресловутая операция "преемник" вновь возглавила список самых обсуждаемых в России тем, чем вызвала массу экспертных оценок и заключений.

В этом контексте поездка президента РФ в Саратовскую область на открытие Парка покорителей космоса имени Гагарина, конечно, имела отражение во внутриполитической ситуации в России в целом, и в частности в комментариях внешних наблюдателей. По решению Владимира Путина этому парку будет присвоен статус федерального музея – 72-го по счету, и выделено финансирование на его функционирование и развитие. Не секрет, что главным организатором сооружения космического парка является председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он сопровождал Путина всю поездку по региону, чем вызвал утверждения, что Володину гарантировано решение о переназначении его на нынешний пост, или даже назначение на должность премьер-министра после думских выборов. Главное, отмечают эксперты: "Володин встречался лично с Путиным, и они о чем-то договорились".

При этом до оглашения Путиным послания Федеральному собранию, Володин отказывался от уточнения своих планов. Ранее многие недоброжелатели российского спикера намекали, что того отодвигают от составления списка кандидатов "Единой России", и это снижает его роль. Но уже вечером 22 апреля Володин в очередной раз напомнил свое кредо: "Политик должен уметь ждать, держать удар, не суетиться, идти до конца".

На первом совместном заседании программной комиссии партии, бюро высшего совета и генсовета "Единой России" , которые собрались на следующий день после путинского обращения к Федеральному собранию, председатель Госдумы и член высшего совета партии Вячеслав Володин успешно протянул принятие решения о том, что региональные группы партии на выборах в Госдуму 2021 г. должны возглавить его соратники по высшему совету "Единой России" – гендиректор ГК "Ростеха" Сергей Чемезов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Судя по всему, на праймериз "Единой России", сам Володин подаст заявление в последний возможный день – 30 апреля. По словам спикера Госдумы, это связано с тем, что после объявления о вступлении в избирательную кампанию все его действия будут рассматриваться именно в этом контексте, что неизбежно связывает руки.

Выдвиженцы и красные линии

С высокой долей вероятности, транзит власти в России начнется сразу после выборов в Госдуму 19 сентября 2021 года. На место премьер-министра ряд элитных групп (вышеупомянутые: Чемезов, Матвиенко, Собянин) лоббирует действующего спикера нижней палаты Вячеслава Володина. При этом нынешнему премьеру Михаилу Мишустину разные источники отводят роль сменщика того же Володина на посту спикера Госдумы.

Отметим, что в современной России именно премьер в случае досрочной отставки президента будет исполнять его функции. Хотя формат транзита с институциональной точки зрения неясен. Вероятно, Владимир Путин специально не оглашает его параметры даже ближайшему окружению. Стабильность и преемственность путинского режима возможна тогда, когда она гарантирована не только персонально, но и институционально. Есть ясность, что вариант с новым силовиком, которым когда-то был Путин, маловероятен. Это важнейшая красная линия для кремлевского диктатора. Во время короткой "пересменки" в Кремле в 2008–2011 годах начались ожесточенные войны в среде силовиков и контролируемого ими крупного бизнеса за назначение своих людей на важные посты. В отличие от Медведева, Путин бдительно следит за тем, чтобы ни одна элитная группировка не зашла за красную линию, чрезмерно усилившись по отношению к другим, видимо с учетом склонности российских силовиков, дорвавшись до власти, сносить головы оппонентам.

Из соображений личного комфорта и "интересов России", Владимир Путин, скорее всего, сделает ставку на равноудаленную (от силовиков, "старой семьи", "новых придворных") фигуру гражданского лица. Таких равноудаленных фигур всего две, вроде "культовых" сегодня героев мемов Петрова и Боширова. Речь о номерах два и три в российском государстве: Мишустине и Володине.

Номер четыре – всесильный мэр Москвы Сергей Собянин – для большинства групп влияния и региональных элит не выглядит нейтральным. Бывшему второму и первому с минусом номеру – Дмитрию Медведеву, по мнению многих экспертов, Путин не позволил баллотироваться на второй срок из-за "стилистических различий" (выражение самого Медведева), которые проявились во внутренней и внешней политике страны. К тому же в Кремле доминирует мнение, что Дмитрий Медведев "не выдержит ударов" как внутренних протестов, так и внешних секторальных санкций. Эта новая красная линия при выборе преемника Путина проявляется все очевиднее.

Однако для действующего президента России принципиально важны и иные (позитивные) красные линии в политике и в экономике, продолжить и развить которые он считает необходимым.

Политическое завещание

Правящая элита в России не монолитна. Пока Владимир Путин – президент, его ближайшее окружение вынуждено действовать в рамках "путинской идеологии" и стратегического видения. Как только Путин оставит свой пост, сторонники альтернативных путей развития расправят плечи.

Контуры своеобразного прижизненного путинского "политического завещания" за два десятка лет правления вполне очевидны. Развитие экономической стратегии Путина видится в поддержке крупного капитала при одновременной четко выраженной социально-ориентированной компоненте. Эту стратегию можно определить, как правоконсервативную. Под жесткий менеджмент ее реализации в принципе подходят и Мишустин, и Володин.

В области внешней политики "завещанием" Путина является обеспечение суверенитета России. В российском государстве существует определенный консенсус элит по этому вопросу (его сцементировала оккупация Крыма и последовавшие западные санкции), а вот понимание красных линий, до которых Москва может уступать давлению США и других стран Запада, у разных групп правящей элиты существенно отличается. Нынешний "собиратель и хранитель земель" должен делегировать защиту суверенитета России политику, способному договариваться с Западом, не сдавая при этом позиций.

На Михаила Мишустина делают ставку точно не силовики, но элиты, имеющие интересы на Западе. Согласно социологии, действующий премьер фигурирует в числе наиболее популярных политиков с наименьшим антирейтингом. Однако то, что Мишустин — "новое лицо в политике", в российских условиях, с учетом последнего опыта выборов "Слуг народа" в нашей стране, играет скорее против него.

Вячеслав Володин и от сохранения поста спикера Госдумы, и от назначения на должность премьер-министра страны только выигрывает. Пост премьера также может стать шагом на пути к президентству. Ясно, что Володин, имеющий опыт работы руководителем аппарата правительства, с премьерством справится. По мнению части российских экспертов, Володин "может прийти как политический премьер, каким был Медведев, что практически будет означать приход ядра правоконсервативно настроенных элит, сторонников твердой защиты суверенитета России".

В конце марта в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента Володин как раз выдвинул соответствующий лозунг: "Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил", имея в виду продолжение дела нынешнего президента России.

"Лучший" исполнитель песни о Путине

Вячеслав Володин, прозванный за ораторский талант "саратовским златоустом", не занимался в пост-перестройку "комсомольским бизнесом", а скромно профессорствовал в Поволжской академии госслужбы, пока в середине 1990-х его не "двинули" в политику. Он не является классическим представителем "жандармского режима", с мотивами для акций вроде отравления и заключения Алексея Навального. Володин пришел в Кремль не как ставленник силовых структур, а на волне "прозападных" протестов 2011 года, активно транслируя во внутриполитическое поле России тренды консолидации общества и возврата к консервативным корням.

Володин изначально равноудален от постоянно конфликтующих каст российских силовиков и подконтрольных им организованных криминальных политико-экономических кланов. За умение достигать цели с помощью непредсказуемых действий и сложных "многоходовок" за Володиным прочно закрепилось прозвище "Византиец". Одновременно он является признанным законодателем политической моды и автором своеобразных трендов среди федеральных чиновников. К примеру, заметный резонанс в российском обществе имела максима "Без Путина нет России", высказанная Володиным в 2014 году в Сочи во время выступления в клубе "Валдай". Через год российский политикум бурно обсуждал совет Володина изучить и сделать настольной книгой сборник "Слова, меняющие мир. Ключевые цитаты Владимира Путина", разосланный Кремлем в качестве новогоднего подарка губернаторам и депутатам. Весь мир, по мнению Володина, озвученному уже нынешней весной, понимает, что России очень повезло с таким президентом, как Владимир Путин. Последнее резонансное заявление председателя Государственной думы Вячеслава Володина легло в заголовок нашей статьи: "Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин".

Естественно, у Вячеслава Володина хватает и недоброжелателей, распространяющих слухи о детях политика от суррогатных матерей (намек на его "нетрадиционность"); 400-метровой квартире и кампаниях, записанных на маму; "распиле" и "откатах" при выделении бюджетных средств. Это, однако, не проблема при современных методах очистки политической репутации. Иногда завистники касаются профессиональной деятельности "византийца" и "златоуста". К примеру, давний коллега и оппонент по работе в АП РФ Владислав Сурков, устами своего миньона Алексея Чеснакова, заявил: "Володин посылает сигнал не избирателям, а Путину, надеясь попасть в фокус позитивных ожиданий широких масс лоялистов. А получается обратное: он попадает в фокус негативных ожиданий оппозиции и резонирует в другую сторону. Основные проблемы данного володинского сигнала — в его форме и стиле. Плохая форма деформирует правильную для путинского электората идею. А провинциальная лозунговость дискредитирует умный путинизм. Путинская идеология сегодня больше нуждается не в банальных слоганах, а в обновлении смыслов".

Потому "злой гений Украины" Сурков вместе с миньонами и изгнан "кремлевским диктатором", что ожидания и протесты российской оппозиции сегодня носят диффузный характер, а в обновлении смыслов "путинизм" не нуждается. Гибридная война России требует от своих полководцев четкого следования и тотальной зачистки внутреннего и внешнего информационного пространства "путинской идеологией", с чем спикер Госдумы прекрасно справляется. А появление сегодня в Рунете анекдотов и мемов о Вячеславе Володине можно считать успешным началом операции "преемник". Вот один из новых: "В Госдуме: — Здравствуйте, я Володин. – Мы тут все Володины, фамилию назовите".

Андрей Мишин, «Деловая столица»

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