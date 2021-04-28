Что нужно делать, чтобы не заразиться новыми вариантами коронавируса 28.04.2021, 10:30

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Оказалось, меры довольно простые.

Газета The New York Times (перевод – «Радыё Свабода» опросила экспертов о том, как себя вести в условиях распространения новых, более заразных вариантов коронавируса.

Как защитить себя от новых форм коронавируса

Новые варианты распространяются теми же путями, что и первоначальный коронавирус SARS-Cov-2.

Скорее всего можно заразиться, если провести определенное время в замкнутом пространстве, дыша тем же воздухом, что и инфицированный человек.

Те же вещи, которые защищали нас от исходного штамма, должны помочь защитить и от новых вариантов, хотя, возможно, нужно более строго относиться к мерам безопасности.

Нужно надеть двух – или трехслойную маску. Не проводить время в помещении с людьми, которые не принадлежат к вашей семье. Нужно избегать толп и держаться на расстоянии от других людей. Часто мыть руки и не прикасаться к лицу.

Врачи особенно обращают внимание на маски. Они должны быть очень качественные. Если возможно, вместо маски нужно носить респиратор уровня защиты N95, FFP2 или и еще лучший.

Есть ли дополнительные способы снизить риск

Врачи говорят, что лучший способ снизить риск – вакцинация. Но до получения вакцины стоит взглянуть на свое поведение и попытаться сократить время и количество контактов с другими людьми.

Например, если вы сейчас ходите в магазин два или три раза в неделю, уменьшите это количество до одного раза в неделю.

Если вы проводите в продуктовом магазине от 30 до 45 минут, сократите это время до 15-20 минут. Если в магазине многолюдно, не заходите туда, лучше вернитесь позже.

Если вы ждете в очереди, держитесь на расстоянии не менее двух метров от людей впереди и сзади.

Попробуйте покупать еду через интернет.

Если вы проводите время в помещении с людьми, которые не принадлежат вашей семье, подумайте о том, чтобы пропустить эти мероприятия, пока вы и ваши друзья не сделаете прививку.

Если вам нужно проводить время с другими людьми, наденьте лучшую маску, убедитесь, что пространство хорошо вентилируется, откройте окна и двери и сделайте визит как можно короче.

По-прежнему безопаснее иметь социальные контакты на улице.

Имеет ли смысл при заражении интересоваться, какой у вас конкретно штамм

Нет, смысла нет. Лечение COVID-19 одинаковое, независимо от того, исходный ли у вас штамм, или один из новых вариантов.

Имеют ли дети больший риск заразиться новым вариантом коронавируса

Дети заражаются новыми вариантами примерно с той же скоростью, как и исходным штаммом. Крупное исследование, проведенное специалистами здравоохранения Великобритании, недавно показало, что маленькие дети в два раза реже взрослых передают новые варианты другим.

Хотя это и хорошая новость, но очень заразная природа новых штаммов означает, что все же больше детей будут заражены вирусом, даже если они все еще пропорционально менее заразны и менее склонны к заражению, чем взрослые.

Если человек уже болел COVID-19, имеет ли он иммунитет к новым штаммам

Большинство экспертов сходятся во мнении, что после заражения человек приобретает определенный уровень естественного иммунитета, который помогает бороться с другими вариантами, хотя неизвестно, как долго держится защита.

Варианты, циркулирующие в Бразилии и Южной Африке, вероятно, имеют мутации, которые позволяют вирусу уклоняться от естественных антител и повторно заражать тех, кто уже болел.

Эти опасения базируются на лабораторных тестах с использованием антител людей, имевших начальный вариант вируса, поэтому неизвестно, приведет ли это к увеличению количества повторных инфекций в реальной жизни.

Эффект вакцины против этих вариантов также пока не до конца известен. Хотя все это звучит пессимистично, ученые надеются, что даже если вакцины не полностью защищают от новых вариантов, антитела, появляющиеся после прививки, по-прежнему будут защищать людей от более тяжелого течения болезни.

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