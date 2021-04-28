The New York Times поставила Беларусь в хвост мирового рейтинга вакцинации 1 28.04.2021, 10:08

Фото: onliner.by

В нашей стране на 100 человек сделано лишь 3,5 прививки.

Беларусь заняла 101-е место по уровню вакцинации от коронавируса, согласно рейтингу, составленному изданием The New York Times. Всего в исследовании рассматривалось 163 страны и территории, пишет thinktanks.by.

По данным рейтинга, лидером вакцинации от коронавируса в мире являются Сейшельские острова. Там на 100 человек сделано 124 прививки от COVID-19. На Сейшелах вакцинировано 68% населения, а полностью привито 56 % островитян.

На втором месте Израиль, где на 100 человек сделано 116 прививок. Там вакцинировано 60% жителей, а полностью привито 56%.

На третьем месте Объединенные Арабские Эмираты, где на 100 жителей сделано 105 прививок. Там вакцинирован 51% граждан, а полностью привито 26%.

В Беларуси, которая в рейтинге занимает 101-е место, по данным The New York Times, на 100 человек сделано 3,5 прививки. При этом в стране вакцинировано 2,6% населения, а полностью привито 0,9%.

В рейтинге вакцинации Беларусь расположилась рядом Тунисом.

По состоянию на 27 апреля во всем мире было введено более 1,04 миллиарда доз вакцины, что составляет 14 доз на каждые 100 человек.

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