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Почему забастовки медиков так пугают белорусские власти?

  • 28.04.2021, 10:54
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Почему забастовки медиков так пугают белорусские власти?

Исторические примеры, когда медицинские работники заявляли о своей позиции.

Момент, когда медицинские работники начинают рассуждать о забастовках, до дрожи и паники пугает власти Беларуси.

Рассуждения о том, имеет ли медик законное и, что не менее важно, гражданское право бастовать, не прекращаются уже многие месяцы, пишет канал "Белые халаты".

В тексте медики высказывают свое мнение о забастовках не просто в формате “я так считаю”, но подкрепляя его фактами.

"Оказывается, забастовки медработников не являются чем-то из ряда вон выходящим. Только в 2020 году врачи в той или иной форме бастовали в Норвегии, Южной Корее, Испании, Кении.

Вот несколько самых массовых и известных случаев забастовок разных годов.

▪️В 1976 году, от 25% до 50% врачей Лос Анджелеса бастовали на протяжении двух недель, отказавшись выполнять любую работу, кроме экстренной помощи.

▪️В 1983 году из-за невозможности договориться об условиях оплаты труда, 73% врачей Иерусалима приходили на работу, но отказывались выполнять какие-либо служебные обязанности. Акция длилась четыре месяца, в течение которых врачи оказывали только экстренную помощь, а также принимали пациентов в тентах, установленных за пределами больницы. Еще раз похожая ситуация сложилась в Иерусалиме уже в 2000 году, тогда были отменены все плановые госпитализации.

▪️ В 2003 году большинство врачей Хорватии бастовали на протяжении четырех недель, также обеспечивая помощь только в экстренных случаях. Похожая ситуация сложилась и в 2013 году в Хорватии, когда и врачи, и медсестры бастовали из за невозможности договориться о вменяемой оплате труда.

▪️ В 2005 году прошла забастовка врачей Германии против невыносимых условий труда, грандиозных переработок и низкой оплаты.

▪️ В 2010 году все врачи одной из провинций Южной Африки прекратили какую-либо работу на 20 дней подряд.

▪️ В 2013 году прошла двухдневная забастовка врачей в Лос Анджелесе . Тысячи медицинских работников шествовали по улицам Лос-Анджелеса и других городов штата Калифорния, требуя решить вопрос с низкой укомплектованностью больниц персоналом, которая отражается на качестве медпомощи пациентам”.

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