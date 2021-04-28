закрыть
28 апреля 2021, среда, 11:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Кажется, с меня упал какой-то груз»

  • 28.04.2021, 11:04
«Кажется, с меня упал какой-то груз»
Фото из семейного архива

Романтическая история о героях из Бреста.

27 апреля в СИЗО Бреста политзаключенный Виктор Пантелеев расписался со своей девушкой Евгенией, сообщает «Брестская газета».

На самой церемонии, по словам новобрачной, присутствовали она, Виктор, регистратор и надзиратель.

«Я очень счастлива. Там небольшая комната, с иконами, все было очень красиво. Привели Виктора. Он очень волновался, переживал, сначала не смотрел даже на меня. Все прошло хорошо. Эмоции, конечно, через край. Мне кажется, с меня упал какой-то груз», — поделилась Евгения.

Виктор и Евгения встречались четыре года, до мая 2020 года, а прошлой весной расстались.

В конце августа прошлого года девушка узнала, что Пантелеев находится в СИЗО как обвиняемый по делу о массовых беспорядках. Она написала бывшему парню, он ответил — и отношения возобновились.

Во время единственного свидания в феврале 2021 года Виктор сделал любимой предложение.

Виктора Пантелеева задержали 18 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси за участие в массовых беспорядках 10 августа. Сейчас идет суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»