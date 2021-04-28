FT: США имеют весомые преимущества в противостоянии с Китаем 28.04.2021, 11:20

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Как сегодня выглядит инновационная сила Америки?

Китай уверен, что США безвозвратно приходят упадок. То, что происходит в Америке в последние годы, особенно в политике, действительно может вызвать подобное мнение. Стойкая либеральная демократия не выбрала бы президентом Дональда Трампа - человека, которому не хватает всех необходимых качеств и способностей, чтобы быть лидером влиятельной страны. Тем не менее, представление о необратимом упадке Америки - это преувеличение. США сохраняют крупные активы, в частности в сфере экономики, что может быть важным преимуществом в противостоянии с Китаем, пишет Financial Times (перевод — zn.ua).

В течение длительного времени США были наиболее инновационной экономикой в мире. Это было основой американского глобального влияния. Но как сегодня выглядит инновационная сила Америки? Несмотря на рост влияния Пекина, США все еще имеют много преимуществ.

Фондовые рынки несовершенны. Но стоимость, которую инвесторы предоставляют компаниям, является по крайней мере относительно беспристрастной оценкой их перспектив.

Если бы не нефть Саудовской Аравии, роль пяти ключевых компаний в мире получили бы американские технологические гиганты, такие как Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook. В Китае также есть мощные компании, которые имеют глобальное влияние, такие как Tencent и Alibaba. Но это единственные китайские гиганты, которые входят в топ-20 глобальных компаний. Самая дорогая европейская компания - LVMH на 17-м месте.

Если смотреть только на технологические фирмы, США имеют 12 из 20 ключевых компаний мира; Китай (с Гонконгом) имеет три, в рейтинг входят еще две голландские компании. На Тайване есть компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, крупнейший в мире производитель компьютерных чипов, а в Южной Корее - Samsung Electronics.

Медико-биологические разработки - еще один решающий сектор. В топ-20 входят семь европейских компаний (включая Швейцарию и Великобританию). При этом в топ-20 входят 11 американских компаний. В рейтинг вошла еще одна австралийская и одна японская фирмы, тогда как китайских компаний в этом перечне нет. Фактически, именно американские компании являются доминирующими.

Но подобный подход, основанный на оценках фондового рынка, очевидно исключает государственный китайский бизнес, а также не учитывает китайскую компанию Huawei, которая является одним из мировых лидеров в области телекоммуникационного оборудования.

Кроме того, Китай претендует на лидерство в других сферах, в частности, в строительстве высокоскоростных железных дорог. Скорее всего, успех Китая в этой сфере и ряде других отраслей заключается в быстром и масштабном расширении инфраструктуры.

Можно утверждать, что господствующие американские фирмы уже «далеко не молодые». Кроме того, американские технологические гиганты приобрели много компаний, основанных в других странах. Однако это, безусловно, одна из сильных сторон.

Более того, США продолжают занимать лидирующие позиции в венчурном бизнесе. По данным Dealroom, венчурные инвестиции составили 487 млрд долларов с 2018 года по первый квартал 2021 года в США против 379 млрд долларов в Китае, Великобритании, Индии, Германии, Франции, Канаде, Израиле и Сингапуре вместе.

В международных заявках на патенты Китай был лидером в 2019 году - 59 045 против 57 705 заявок от США. Но остальные 10 господствующих стран были союзниками США.

Также важны отрасль образования и университеты. В одном рейтинге 10 из 20 лучших университетов в мире - это американские учебные заведения и только один китайский университет. Более того, централизованный контроль в Китае становится все более жестким и распространяется на образовательную сферу.

В общем, США вряд ли будут двигаться к экономическому краху, особенно на фоне возобновления сотрудничества с союзниками. Даже если Китай скоро станет крупнейшей мировой экономикой по всем показателям, он, скорее всего, не будет наиболее продуктивной или инновационной страной.

Наибольшая угроза для влиятельной роли США в мире кроется в самой Америке, а не в Китае. Если Америка будет выбирать лидеров, которые пренебрегают демократией, этническим разнообразием, глобальным сотрудничеством и наукой, страна, безусловно, будет приходить в упадок. Ведь даже сейчас Дональд Трамп сохраняет значительное влияние на Республиканскую партию.

Китайская политическая элита убеждена, что США теряют силу, но политический курс самого Пекина становится все более противоречивым, а контроль власти расширяется.

Большим активом США стала способность «привлекать» ярких ученых и предпринимателей со всего мира. Двое мужчин, родившихся в Индии, сейчас занимают ключевые должности в Microsoft и Alphabet. Одним из соучредителей Google был иммигрант из Советского Союза. Разнообразие в рамках совместных институтов и ценностей все еще может стать огромным источником жизненной силы США в бизнесе, культуре и политике.

Америка вряд ли останется доминирующей державой в мире, учитывая даже то, что население Китая в четыре раза больше. Однако при условии, что США будут демократическими, свободными и открытыми, они имеют большие шансы оставаться влиятельной страной мира далеко в будущем, резюмирует издание.

В ковидном мире мыльные пузыри хай-тека неконтролируемо растут, как и цена биткоина, но усиливается и чувство тревоги, что рано или поздно эти пузыри лопнут под собственным давлением, и ничем не обеспеченная ликвидность уничтожит и рынок, и доллар вместе с ним. Причиной этого может стать не только возвращение мировой экономики к «нормальному» функционированию. Дело в том, что у хай-тека в США появился конкурент, и он довольно специфически относится к правилам Уолл-стрит. Этот конкурент — Китай. Уже нет никаких сомнений, что в ближайшие годы развернется жесткое противостояние, и в первую очередь — на уровне государственных политик, за технологическое лидерство.

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