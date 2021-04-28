В США разрешили вакцинированным от COVID-19 не носить маски на открытом воздухе 28.04.2021, 11:34

фото: AP

В стране привито 30% населения.

Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США заявили, что для полностью вакцинированных лиц безопасно не носить маски во время небольших собраний на открытом воздухе даже среди невакцинированных лиц, сообщает «Голос Америки»

Безопасными, как для полностью вакцинированных так и для невакцинированных, названы пробежки, велосипедные прогулки на открытом воздухе с членами семьи без маски. При этом полностью вакцинированным лицам рекомендуется носить маски во время массовых событий на открытом воздухе. При этом в помещениях полностью вакцинированным надо носить маски так же, как и невакцинированным лицам, но первые при этом значительно лучше защищены.

«Благодаря невероятному прогрессу, которого мы достигли в борьбе с COVID-19, Центры по контролю и профилактике заболеваний сделали большое объявление сегодня: если вы полностью вакцинированы и если вы на открытом воздухе не среди большой группы - вам больше не нужна маска», - написал в Твиттере президент США Джо Байден.

Байден также посвятил новым правилам выступление, в котором призвал американцев прививаться.

Как отмечает издание The Hill, лицо считается полностью вакцинированным через 2 недели после получения второй дозы вакцины компаний Pfizer-BioNTech, или Moderna, или через 2 недели после получения однодозовой вакцины компании Johnson & Johnson.

По правительственным данным, в США вакцинировано 30% населения.

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