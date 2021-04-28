США разрабатывают перехватчик ракет из КНДР и Ирана за $20 миллиардов 2 28.04.2021, 11:43

Фото sputniknews.com.

Проект будет первым крупным оборонным заказом администрации Джо Байдена.

Министерство обороны США планирует выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана.

Данный проект будет первым крупным оборонным заказом администрации Джо Байдена, передает Bloomberg.

По сведениям агентства Bloomberg, в конкурсе на строительство истребителей нового поколения примут участие две компании: Lockheed Martin Corp и Northrop Grumman Corp. На этапе разработки компаниям будет направлено 13,1 млрд долларов. После "критического обзора проекта" будет определен победитель данного этапа, который завершится, вероятно, к 2026 году.

По окончании этапа разработки должно будет начаться строительство 31 истребителя-перехватчика, 10 из которых будут использоваться испытаний.

Стоимость этапа производства оценивается в 2,3 млрд долларов. Кроме того, на долгосрочные дополнительные расходы будет направлено еще 2,3 млрд. Истребители предназначены для уничтожения крылатых ракет, летящих со стороны враждебных государств, таких как КНДР или Иран. Их намерены разместить на Аляске. Стоимость каждого истребителя оценивается в примерно 498 млн долларов.

В агентстве по противоракетной обороне США ранее говорили, что планируют продемонстрировать истребитель-перехватчик нового поколения "не позднее 2028 года".

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