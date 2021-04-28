В Беларуси определились самые убыточные «флагманы» 28.04.2021, 11:47

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Фото: bymedia

В Минске к ним относится почти каждое третье предприятие.

Власти подвели промежуточные итоги финансового года. Они весьма печальны для многих крупнейших предприятий, пишет сайт banki24.by.

Конечный финансовый результат работы любого бизнеса — это чистая прибыль или убыток. Чистый убыток как правило образуется тогда, как года расходы по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности превышают доходы.

На результат по текущей деятельности обычно влияют продажи продукции. Итоги по инвестиционной и финансовой деятельности могут определять платежи по кредитам и займам, а также курсовые разницы.

Раз в месяц чиновники обновляют информацию о потерях убыточных компаний в регионах. Так как данные выходят с задержкой по сравнению с производственными показателями, сегодня доступны цифры за 2 месяца.

В Брестской области доля убыточных компаний выросла с 22,2% до 28,9%. Потери убыточных флагманов составили 67,7 млн BYN. Точки концентрации убытков в регионе — это Брест (34 млн BYN) и Барановичи (8,6 млн BYN).

В Витебской области доля убыточных флагманов поднялась с 22,4% до 23,3%. Сумма потерь убыточных компаний в регионе составила 139,7 млн BYN. Точки концентрации убытков на Витебщине — это Витебск (89,2 млн BYN) и Миорский район (15,3 млн BYN).

В Гомельской области удельный вес убыточных флагманов увеличился с 16,2% до 17,2%. Объем потерь убыточных компаний в регионе достиг 50,3 млн BYN. Точки концентрации убытков на Гомельщине — это Гомель (29,1 млн BYN) и Гомельский район (5,1 млн BYN).

В Гродненской области доля убыточных флагманов сократилась с 25,4% до 23,9%. Сумма убытков крупнейших предприятий региона составила 95,2 млн BYN. Точки концентрации финансовых потерь — это Гродно (18,5 млн BYN) и Островецкий район (56,5 млн BYN).

В Минской области доля убыточных крупных и средних компаний увеличилась с 25,4% до 26,2%. Сумма потерь убыточных флагманов в регионе достигла 107,8 млн BYN. Точки концентрации убытков — это Минский (26,2 млн BYN), Борисовский (12,7 млн BYN) и Молодечненский (12,1 млн BYN) районы.

В Могилевской области удельный вес убыточных флагманов поднялся с 24,2% до 26%. Сумма убытков в регионе составила 80,6 млн BYN. Точки концентрации убытков на Могилевщине — это Могилев (24,2 млн BYN), Бобруйск (20,3 млн BYN), а также Кричевский (11,7 млн BYN) и Костюковичский (9,6 млн BYN) районы.

В Минске доля убыточных флагманов выросла с 26,4% до 30,1%. Сумма потерь убыточных предприятий составила 256,7 млн BYN.

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