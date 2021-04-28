Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане 10 28.04.2021, 11:51

1,582

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что это «идеальное место для диалога о мире».

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане, пишет «Новое время».

В интервью газете la Repubblica он заявил, что эта встреча необходима, «чтобы прекратить войну в Донбассе».

По словам Зеленского, Ватикан — «идеальное место для диалога о мире».

Зеленский отметил, что открытыми остаются вопросы о повестке дня переговоров, шагах достижения мира и согласования этих шагов.

«И ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку уже отдал», — добавил он.

По его словам, «настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было», что, по его мнению, «не способствует конструктивным переговорам».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».