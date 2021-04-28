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Лукашенко с экрана БТ четыре раза назвали «тараканом» и девять раз показали тапки

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  • 28.04.2021, 12:09
  • 11,156
Лукашенко с экрана БТ четыре раза назвали «тараканом» и девять раз показали тапки

С такими прислужниками и врагов не надо.

Telegram-канал «Ник и Майк» отрефлексировал на новый пропагандистский фильм на госТВ.

«Массандра (глава пресс-службы Лукашенко Наталья Эйсмонт — прим.) иногда не понимает, чем заполнять информационный вакуум. В итоге вместо деда запускают все новые и новые расследования. На этот раз блокбастер вышел на БТ. Констатируем итоги: деда с экрана пропагандистского канала 4 раза назвали «тараканом» и 9 раз показали тапки, которыми он должен быть прихлопнут. Вот и все итоги сенсации, которую на данную минуту посмотрели аж 9 874 раза», — пишет Telegram-канал.

Отметим, что Лукашенко и сам называл себя «Тараканом» и «Сашей три процента».

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