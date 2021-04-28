В Польше представили план выхода экономики из локдауна 28.04.2021, 12:23

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Фото: charter97.org

С 15 мая откроются открытые площадки ресторанов, а людям разрешат ходить без масок на свежем воздухе.

В правительстве Польши объявили даты следующих этапов ослабления карантина, введенного для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает PAP, об этом объявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

С 4 мая откроются второстепенные магазины, которые до сих пор были закрытыми - в частности, магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи.

С этого дня на всей территории страны школьники 1-3 классов вернутся к учебе в классах, а все остальные - с 29 мая.

С 8 мая планируется открытие отелей.

С 15 мая рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, а с 29 мая - и в помещениях, с заполнением не более 50% мест. Тогда же с 50% заполнения смогут открыться кинотеатры и театры.

Также с этой даты позволят организацию свадеб и других торжеств с участием не более 50 гостей.

Как сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский, с 15 мая будет отменено требование носить маску в общественных местах на открытом воздухе. В помещении и транспорте масочный режим будет сохраняться и дальше.

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