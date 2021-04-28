В Польше представили план выхода экономики из локдауна
- 28.04.2021, 12:23
- 1,078
С 15 мая откроются открытые площадки ресторанов, а людям разрешат ходить без масок на свежем воздухе.
В правительстве Польши объявили даты следующих этапов ослабления карантина, введенного для борьбы с эпидемией коронавируса.
Как сообщает PAP, об этом объявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.
С 4 мая откроются второстепенные магазины, которые до сих пор были закрытыми - в частности, магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи.
С этого дня на всей территории страны школьники 1-3 классов вернутся к учебе в классах, а все остальные - с 29 мая.
С 8 мая планируется открытие отелей.
С 15 мая рестораны смогут принимать посетителей на открытых площадках, а с 29 мая - и в помещениях, с заполнением не более 50% мест. Тогда же с 50% заполнения смогут открыться кинотеатры и театры.
Также с этой даты позволят организацию свадеб и других торжеств с участием не более 50 гостей.
Как сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский, с 15 мая будет отменено требование носить маску в общественных местах на открытом воздухе. В помещении и транспорте масочный режим будет сохраняться и дальше.